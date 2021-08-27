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疫情衝擊普度品縮水 捐敏道家園、聖心教養院物資減少

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
今年碰上本土疫情爆發，不只捐款大幅減少，民間及寺廟縮減普度規模，捐贈敏道家園、聖心教養院物資減少。圖／安道基金會提供
今年碰上本土疫情爆發，不只捐款大幅減少，民間及寺廟縮減普度規模，捐贈敏道家園、聖心教養院物資減少。圖／安道基金會提供

新冠疫情趨緩，但三級防疫逾3個月，衝擊社福機構，衛福部雖採取紓困4.0措施，但補助有限，捐款減少，對天主教嘉義教區6間照護身心障礙、失親兒少、失智失能及早療兒等弱勢族群機構雪上加霜，連傳統農曆7月普度，捐給聖心教養院、敏道家園的物資也減少，雖如此，教會社福機構關懷照護不中斷，亟盼各界伸援手。

安道基金會說，以往農曆7月，民間、公部門及寺廟舉行隆重普度，民生物資供品豐盛，祭典結束，很多供品捐贈教養機構，讓機構減少採購物資支出，是每年重要的捐贈來源，教養機構都要出動貨車載運供品。

今年碰上本土疫情爆發，不只捐款大幅減少，民間及寺廟縮減普度規模。同時，因應防疫期間食安問題，聖心教養院、敏道家園婉拒熟食類食物捐贈，以致捐贈的白米、醬油、糖、食用油、罐頭、餅乾、飲料、麵條及泡麵等等總量比往年減少。

捐贈聖心普度物資較去年同期減少25%，敏道家園減少33.34%，聖心住宿院生，都是老化、心智或多重障礙者，腸胃功能較弱，有些熟食普度品拿回來都已有酸味，考量院生健康及疫情嚴謹條件下，今年熟食才會拒絕。

嘉義教區轄嘉雲3縣市，社福機構包括嘉縣照護身心障礙者的聖心教養院、敏道家園，收容失親兒少安仁家園，照護失智失能者的安納家園，還有照護偏鄉獨老、日托中心安道社會福利基金會，以及雲林縣照護身心障礙者的華聖啟能發展中心。

今年碰上本土疫情爆發，不只捐款大幅減少，民間及寺廟縮減普度規模，捐贈敏道家園、聖心教養院物資減少。圖／安道基金會提供
今年碰上本土疫情爆發，不只捐款大幅減少，民間及寺廟縮減普度規模，捐贈敏道家園、聖心教養院物資減少。圖／安道基金會提供

普度 疫情 捐款

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