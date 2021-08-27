可打籃球、溜直排輪了嘉市公園涼亭遊戲運動場域今開放
嘉義市政府宣布，因疫情趨緩自8月27日起公園涼亭、兒童遊戲場、體健設施及運動場地，與東區體育館戶外籃球場、嘉義市運動公園運動場域滑輪場、網球場、足球場等、國中小代管之戶外籃球場，嘉油鐵馬道與蘭潭後山步道涼亭等，將於落實防疫措施下全面開放。
建設處表示，今日起開放公園設施，但兒童遊戲場及體健設施採實聯制，要求進入園區民眾全程配戴口罩，保持安全社交距離等防疫措施。市府會隨時檢視人流，並請環衛專業廠商每周進行一次以上的防疫消毒；針對嘉義、文化、中正、北香湖、興嘉等熱門公園於上班日每日上下午消毒座椅及設施扶手。
教育處表示，因國中小校園維持不開放，因此校內籃球場不對外開放，開學後僅供學生使用，但國中小代管之戶外籃球場，例如友愛路、劉厝二二八國家紀念公園附近之戶外籃球場、嘉義市東區體育館戶外籃球場、嘉義市運動公園運動場域滑輪場、網球場、足球場等、涼亭、體健設施、兒童遊戲場今日起開放，嘉油鐵馬道與蘭潭後山步道涼亭也將同步開放。
另Kano滑草場、星光溜滑梯人流難管控也很難實聯制，同時擔心遊戲時溜下來，很難避免人與人的碰撞、接觸，市府決定暫維持封閉不開放。
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