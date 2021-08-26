南市9月起65歲以上打第2劑 未上網預約由政府通知

國內從7月起擴大注射疫苗，而且以65歲以上長者優先，大約會在9月初陸續開始要打第2劑，針對部分長者不會使用網路預約，台南市衛生局表示，中央疫情指揮中心已與各縣市協商，9月初將針對未預約者提供名單，由地方政府代為預約，再一一通知注射的時間與地點。

台南市衛生局表示，從23日起開打高端疫苗，台南市到昨天為止，共注射3萬8965劑，只有一劑的輕微不良反應，注射現場的報到率約為93.3%，並沒有出現緩打潮。