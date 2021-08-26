南市9月起65歲以上打第2劑 未上網預約由政府通知
國內從7月起擴大注射疫苗，而且以65歲以上長者優先，大約會在9月初陸續開始要打第2劑，針對部分長者不會使用網路預約，台南市衛生局表示，中央疫情指揮中心已與各縣市協商，9月初將針對未預約者提供名單，由地方政府代為預約，再一一通知注射的時間與地點。
台南市衛生局表示，從23日起開打高端疫苗，台南市到昨天為止，共注射3萬8965劑，只有一劑的輕微不良反應，注射現場的報到率約為93.3%，並沒有出現緩打潮。
衛生局表示，台南市65歲以上人口數有31萬6453人，目前已注射疫苗者有23萬5943人，疫苗涵蓋率為74.6%，而這些人在9月後將要陸續注射第2劑，目前很多人都已上網意願登記第2劑，但仍有部分有數位落差民眾，可能還沒有上網，到時候中央會提供未登記者名單，由市府協助，再透過民政系統，主動通知注射的時間與地點，而其他已意願登記者，可自行上網預約時間、地點。
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