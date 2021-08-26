先生無預警失業 40歲阿秀在「適應」計畫補助重返職場

40歲的阿秀（化名）離開職場10年，因先生無預警被辭職，急需工作幫助家計，去年她在勞動部雲嘉南分署新營就業中心的協助下，學習履歷撰寫及面試技巧並運用「職場學習及再適應計畫」回到職場，阿秀喜悅的說「有工作的感覺真好，要開始我的職涯第二春！」

談話中時常面帶微笑的阿秀，婚後辭去工廠行政工作，專心在家相夫教子，兒子上小學後，她生活頓失重心，所以時常利用閒暇時間去幼兒園擔任志工，在服務的過程中發現，小孩的天真無邪及童言童語讓她更加喜歡這樣的環境；但好景不常，原本從事貨車司機的先生突然被無預警地辭職，家中經濟頓失樑柱，迫使久未工作的阿秀必須踏出舒適圈再次尋職。

「想趕快找到工作，卻不知道該怎麼做！」久離職場的阿秀，不知道如何表達才能為自己加分，也擔心雇主傾向僱用有經驗的尋職者，新營就業中心提供多項就業促進工具，為她進行就業諮詢媒合適性工作，教導她履歷撰寫與面試技巧，順利推介阿秀至離家不遠的安心幼兒園擔任行政一職。

阿秀在「職場學習及再適應計畫」補助3個月期滿後獲留用，目前已穩定就業超過1年，阿秀說，還好有這份收入幫家裡挺過經濟危機，她也相當感謝新營就業中心就服員的協助，讓她再次充滿信心的踏入職場。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部推動「職場學習及再適應計畫」協助特定對象或弱勢者就業準備，且鼓勵雇主提供職場學習及就業機會，由勞動部補助雇主基本工資與5000元職場教練輔導費、補助期間最長為3個月；除職場學習及再適應計畫外，勞動部還有多項就業促進措施，歡迎待業民眾可就近向雲嘉南分署轄下各就業中心及就服台洽詢。