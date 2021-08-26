防疫減少免洗餐具 嘉縣環保局結合商圈首創環保餐外送

防疫期間免洗餐具使用量暴增，隨著疫情趨緩，嘉義縣環保局推動免洗餐具源頭減量，與縣府太子商圈餐飲業者，推動環保餐外送，短短兩周環保局減少使用近800個免洗餐具，未來將視成效擴大推廣到其他公部門及民間單位。

5月本土疫情升溫，餐飲店家不提供內用，加上餐飲外送平台興起，一次性餐具使用量大增，環保署統計1至6月回收量7萬4千多公噸，較去年同期增加7.85％。為推動源頭減量，環保局帶頭示範，與鄰近商圈業者及大型餐具清洗業者合作。

由環保局購買不銹鋼餐盒後發送各合作商家，作環保局訂購餐點容器，用餐完畢由清洗業者統一收運、清洗及消毒後，再送回環保局重複循環使用，建立環保餐外送機制，兼顧衛生、健康及環保。

環保局指出，環保外送試辦計畫餐飲店家有縣府太子商圈御鼎田都、丁家滷肉飯、熊廚師、雨田食事、三姑姑、味軒、飽飽、炒味亭、瑪. 莎菈. 帝、鑫鱻自助餐等10間餐飲店家，還有20家業者陸續洽談中。