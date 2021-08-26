企業助學金加碼照顧困境家庭 雲林縣千名學子受惠

迎接9月1日實體開學，豐泰文教基金會循例資助雲林縣國中小學清寒學生助學金，不過今年5月中疫情升溫，影響許多家庭生計，董事長林金陽今天宣布加碼資助家庭補助金，同時另贈營養補給品，計有1096名學子受惠，縣長張麗善今天代表受贈，感謝在地企業雪中送炭，即時援助困境家庭度過暫時生活難關。

縣府及豐泰文教基金會今天進行清寒學生及家庭助學金捐贈儀式，張麗善、林金陽、教育處長邱孝文及多所國中小學校長等人皆出席，共同見證與討論縣內弱勢學生及其家庭需要的幫助。

林金陽說，豐泰企業成立基金會20多年，針對設籍雲林縣的國小、國中、高中及大專等學子，依個別情況及就學費用發給5000至12萬元不等的助學金，相關資訊公開資訊在基金會網站，符合資格者都可提出申請，至目前已累積發出上億元。

此外4年前再成立阿古力社會企業，保價收購雲林縣老農生產的農產品及營養品，並結合公益活動推廣，今年除捐贈1360多萬元清寒及家庭助學金，也為每位學子準備2公斤裝白米1包、1公斤裝黑糙米1包及米糠麩1包等營養補給品，皆交由學校控管發放，讓學生無後顧之憂安心求學，家庭成員也能攝取充足營養。

邱孝文說，清寒生助學金每人發放5000元至1萬5000元不等，現已匯入學校專戶，將專款用於學生；家庭補助金則是國中應屆畢業生每人1萬元，其餘學生每人5000元，由學校通知家長領取。