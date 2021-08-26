本土疫情趨緩 嘉義縣開放兒童遊戲場等公共設施

新冠肺炎本土疫情趨緩，嘉義縣政府今天宣布，開放公園及公共場所兒童遊戲場、體健設施、涼亭及室外籃球場等，供公眾使用的設施與場所，呼籲大家仍需遵守全程配戴口罩、勤洗手和保持安全社交距離等防疫規定。

自疫情升級以來，嘉義縣公園及公共場所兒童遊戲場、體健設施、涼亭及室外籃球場等設施，配合中央流行疫情指揮中心公布防疫指引，暫停開放使用至今，疫情直到25日終於看到睽違108天的零本土確診個案，疫情在政府及國人的配合下，已看見趨緩曙光。

因此，縣府今天宣布開放公園及公共場所兒童遊戲場、體健設施、涼亭及室外籃球場等相關設施，但民眾在開心使用之餘，仍應遵守防疫規定，包括全程配戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，不要因開放而造成防疫破口。縣府要求管理單位每周針對至少清消1次，大家齊心配合政府防疫，早日恢復社會秩序及正常生活。