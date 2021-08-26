嘉縣鹿草鄉都計道路拓寬 地主拒拆屋到公所抗議
嘉義縣鹿草鄉公所要將編號3-6計畫道路從3米拓寬成12米，今天進行協議價購說明會，遭徵地拆屋的民眾30餘人，到場抗爭，並指拓寬案侵害人民居住權利；公所表示，繼續協商。
帶頭抗爭的葉姓民眾表示，3-6道路計畫道路目前寬約3公尺，兩側都有住宅，並非交通要道卻要拓寬到12公尺，他和多位鄰居的房屋將被拆剩一半，無法住人，拓寬案侵害人民居住權利。
鹿草鄉長楊秀玉表示，編號4-1暨3-6都市計畫道路拓寬案，從1992年就定案，其中3-6道路規劃為12公尺寬，公所今年爭取到內政部營建署新台幣2億餘元拓寬經費。
楊秀玉表示，相關173名地主，已收到104位地主同意書，超過半數同意，此案攸關地方建設發展，請鄉民支持，拆到房屋會進行補償，並會與抗爭民眾繼續協商。
鹿草鄉公所今天上午10時舉辦協議價購說明會，30多名民眾到鄉公所前廣場拉白布條、舉標語抗議，警方到場維持秩序。
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