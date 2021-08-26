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苦等不到復業日 台南八大相關行業將走上街頭陳情

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市電子遊藝場業者指出，當局不能一味要業者配合，犧牲其工作權，卻沒有配套，打壓特定族群。本報資料照片
台南市電子遊藝場業者指出，當局不能一味要業者配合，犧牲其工作權，卻沒有配套，打壓特定族群。本報資料照片

國內新冠疫情稍緩，中央疫情指揮中心延長二級警戒，以防疫指引逐步鬆綁相關行業，然而，八大相關行業苦候不到復業，台南市多家娛樂場所業者籌組台南市育樂事業商業權益促進會，擬於9月3日上午9時30分前往市府陳情外，電子遊藝場業者原訂今天下午在大台南地區20處所舉牌陳情，爭取工作權，經市府及議員協調後暫緩，業者說，本月底前將待市府具體回應，釋出善意。

郭姓業者指出，自5月15日起下午停業迄今，已逾3個月，業者早已不堪負荷，不光自己，還有員工要養，然而，中央疫情指揮中心不排除八大相關行業停業至年底的說法，令人無法接受，當局不能一味要業者配合，犧牲其工作權，卻沒有配套，打壓特定族群。

他以個人為例，3個月半沒工作收入，有房租、車貸，還有小孩要養，「難道要坐吃山空嗎？」郭說，迄今申請急難救助1萬元、小朋友生活補助1萬元，共計2萬元，光是每月房租就要1萬4000元呀，難道不用吃喝嗎？

他表示，電子遊藝場並非八大行業，卻列入限制場所，已不合理，更何況電子遊藝場申請時平面人數已列管，電子遊藝場每間僅容納50-80人，反觀撞球場、保齡球場已解封，使用面積較電子遊藝場大上兩倍以上，會更好控管嗎？他不解說，鬆綁標準不一。

因此，電子遊藝場業者在臉書及群組串聯，原訂今天下午在大台南地區20處所舉牌陳情，爭取工作權，消息一出，經市府及議員協調後暫緩。郭表示，本月底前將待市府具體回應，釋出善意，如未獲斬獲，9月初不排除動員走上街頭陳情。

此外，台南市娛樂事業商業權益促進會，為了生存、工作，擬於9月3日上午9時30分前往市府陳情復業，促進會表示，他們會理性陳情，向市府申請路權外，也會向台南市警四分局申請集會。

台南市八大相關行業苦候不到復業，台南市多家娛樂場所業者籌組台南市育樂事業商業權益促進會，擬於9月3日上午9時30分前往市府陳情。本報資料照片
台南市八大相關行業苦候不到復業，台南市多家娛樂場所業者籌組台南市育樂事業商業權益促進會，擬於9月3日上午9時30分前往市府陳情。本報資料照片

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