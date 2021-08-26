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家長的需求聽到了! 南市幼兒園2歲專班3年內再增58 班

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局因應少子化，3年內將再增加公幼及非營利幼兒園2歲專班58班。圖／台南市教育局提供
台南市教育局因應少子化，3年內將再增加公幼及非營利幼兒園2歲專班58班。圖／台南市教育局提供

因應少子化問題，托嬰中心大幅增加，幼兒園2歲專班也必須成長，台南市公共化幼兒園原僅有2歲專班8班，2年來已再增加17班，未來3年內將再增加公幼及非營利幼兒園2歲專班58班820個名額，藉此鼓勵生孩子提高出生率。

教育局長鄭新輝表示，南市自2020年起已增設公共化幼兒園76班2011名額，準公共幼兒園增加144園1萬9306名額，加上25園平價幼兒園提供2307名額，整體廣義及平價公共化比率已達7成以上。對於幼兒入園需求年齡下降，教育局近2年增加公共化2歲專班17班256名，未來3年還會再增加58班824名，亦即自2020年至2024年至少增加75班1080名。

隨著雙薪家庭愈來愈多，以及公共化幼兒園的增加，受費降低，家長負擔得起，2歲專班的需求率也跟著提升，今年新學年度新增8班2歲專班。增班的麻豆幼兒園長呂崟表示，一開始釋出增收2歲學齡幼兒的訊息時，詢問度即暴增，報名非常踴躍，甚至有許多家長跨區報名。也因為報名人數多，錄取率6成不到。

教育局表示，雖然目前全國整體學前的學齡人口數仍呈現下滑現象，但南市幼兒入園比率節節攀升，顯示家長對於幼兒教保服務的需求持續提高。教育局每年滾動檢討各行政區公共化情形，關注公幼招生狀況，對於公共化比率低的區域增班，輔以部分區域調挪方式增班，藉以平衡家長就讀公幼的需求，同時照顧偏鄉學生。如有些幼兒園並未招滿3歲以上的園生，若有多出的空間，就會依需求設置2歲專班。

幼兒園 教育局 公幼

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