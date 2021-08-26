女成功預約莫德納卻被通知額滿 慈濟醫院出面致歉
嘉義縣政府將剩餘1180劑莫德納疫苗，供縣內18歲以上民眾向4間醫院預約，不料周姓女子成功上網預約明天到大林慈濟醫院接種，昨臨時被通知人數已滿請約下梯次，令她不滿。大林慈濟致歉並表示將改善與檢討，超額民眾下波開放預約會優先提醒；縣府衛生局允諾，遭取消的約200人，莫德納下波撥配後，優先施打毋須排隊。
衛生局解釋，公費疫苗預約平台第5輪開放打莫德納，嘉縣剩餘1180劑，於是開放縣內18歲以上民眾能向大林慈濟醫院、嘉義長庚、台中榮總灣橋分院、部立朴子醫院預約，前天上午9點各醫院開放系統，一額滿就關閉。
18歲周姓女子的母親投訴說，女兒9月準備去台北讀書，得知縣府開放預約施打莫德納很開心，前天上午9點便上網預約且成功，但昨上午卻被慈濟醫院打電話通知，27日梯次的200人名額已達上限，請他們再從1922網站預約，讓她相當錯愕，心情從天堂跌到地獄。
周母質疑，預約系統應預先設好人數上限 ，而不是將要施打才被通知沒有排到，希望下一批莫德納到貨時，能優先施打。
衛生局解釋，配給大林慈濟500劑莫德納，原預計本月27日施打200人、9月1日打200人、9月3日打100人，前天上午9點開放預約，原本人數達上限應關閉系統，但院方卻忘記設定，導致有700人次湧入系統預約，最後約200人預約失敗。
大林慈濟對造成部分民眾的不便致歉，已逐一聯繫民眾在下波開放疫苗預約時，即時通知上網預約，並著手檢討與改善預約名額限制設定，確保預約民眾權益。
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