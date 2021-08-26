快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

整座城市就是舞台 台南國際音樂節9/25登場

中央社 / 台南26日電

以「整座城市就是舞台」為概念的第1屆台南國際音樂節，將於9月25日登場，以「生命之歌」規劃3大主題，在台南各角落帶來不同樂音。

台南市政府文化局今天宣布，第1屆台南國際音樂節9月25日登場，11月7日閉幕，讓台南的秋天籠罩在音樂氛圍下，展現台南音樂的曼妙之姿。

市府文化局表示，第1屆台南國際音樂節以「生命之歌」為題，規劃「樂界聚焦」、「城市之聲」及「特別企劃」等3大主題，共有15檔17場次音樂會、2場講座、2場工作坊。

第1屆台南國際音樂節演出地點，遍及台南、新營、台江3大文化中心、奇美博物館酒神廣場、台南市立圖書館、台南市美術館、頑皮世界野生動物園、山上花園水道博物館、太平境馬雅各紀念教會、河樂廣場運河旁等。

文化局人員說，第1屆台南國際音樂節以「整座城市就是舞台」為概念，在台南各角落帶來不同樂音，呈現「城市之聲」，市府邀請各地遊客踏進台南，和台南這塊土地共譜天籟樂章。

台南市長黃偉哲也表示，台南即將迎來建城400年，台南有美術館、民俗藝術，音樂也不能缺席，這是台南首次舉辦國際音樂節，彰顯台南軟實力，擦亮音樂招牌，讓台南被世界看見。

文化局 奇美博物館 美術館

延伸閱讀

新北創客市集、實作課程線上化 完成任務還可抽Switch

文化部核定再造歷史現場專案 投入2億再現高雄眷村風華

南美館再推實境解謎遊戲 看展品找線索

新竹縣文化局圖書館、研習教室等 24日起有條件鬆綁

相關新聞

影／台南新市老廟「黃蜂穴」遭破壞兩百年 今萬蜂再現

台南市新市區豐華福安宮昨晚飛來一大群蜜蜂，數以萬計聚集廟宇梁柱，直到今天中午仍結成一團未散去。因兩百多年前廟宇選在「黃蜂...

家長的需求聽到了! 南市幼兒園2歲專班3年內再增58 班

因應少子化問題，托嬰中心大幅增加，幼兒園2歲專班也必須成長，台南市公共化幼兒園原僅有2歲專班8班，2年來已再增加17班，...

女成功預約莫德納卻被通知額滿 慈濟醫院出面致歉

嘉義縣政府將剩餘1180劑莫德納疫苗，供縣內18歲以上民眾向4間醫院預約，不料周姓女子成功上網預約明天到大林慈濟醫院接種...

好想洗澡！ 到宅沐浴車「澡」回失能者尊嚴

嘉義縣老人比例冠全國，老老互照成常態，其中一方若失去照顧能力，隱憂也逐漸浮現，好好洗澡，也成為他們心中遙不可及的夢想，天...

鹿草鄉都計道路拓寬惹議 地主抗爭拒參加協議價購

嘉義縣鹿草鄉公所上午舉行都計道路編號4之1、3之6用地協議價購會議，3之6地主葉英俊等人帶領20多名群眾，拿白布條、標語...

大台南公車9月新制！高鐵接駁試辦市區各站付費上下車

為因應通勤乘客回流與假日出遊需求，大台南公車除了加強清消，將從9月1日起在上下課尖峰時段增加班次，並復駛觀光公車，高鐵快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。