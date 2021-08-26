整座城市就是舞台 台南國際音樂節9/25登場
以「整座城市就是舞台」為概念的第1屆台南國際音樂節，將於9月25日登場，以「生命之歌」規劃3大主題，在台南各角落帶來不同樂音。
台南市政府文化局今天宣布，第1屆台南國際音樂節9月25日登場，11月7日閉幕，讓台南的秋天籠罩在音樂氛圍下，展現台南音樂的曼妙之姿。
市府文化局表示，第1屆台南國際音樂節以「生命之歌」為題，規劃「樂界聚焦」、「城市之聲」及「特別企劃」等3大主題，共有15檔17場次音樂會、2場講座、2場工作坊。
第1屆台南國際音樂節演出地點，遍及台南、新營、台江3大文化中心、奇美博物館酒神廣場、台南市立圖書館、台南市美術館、頑皮世界野生動物園、山上花園水道博物館、太平境馬雅各紀念教會、河樂廣場運河旁等。
文化局人員說，第1屆台南國際音樂節以「整座城市就是舞台」為概念，在台南各角落帶來不同樂音，呈現「城市之聲」，市府邀請各地遊客踏進台南，和台南這塊土地共譜天籟樂章。
台南市長黃偉哲也表示，台南即將迎來建城400年，台南有美術館、民俗藝術，音樂也不能缺席，這是台南首次舉辦國際音樂節，彰顯台南軟實力，擦亮音樂招牌，讓台南被世界看見。
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