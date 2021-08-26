影／台南新市老廟「黃蜂穴」遭破壞兩百年 今萬蜂再現

台南市新市區豐華福安宮昨晚飛來一大群蜜蜂，數以萬計聚集廟宇梁柱，直到今天中午仍結成一團未散去。因兩百多年前廟宇選在「黃蜂穴」興建，當時現址常有數以萬計黃色蜂群出沒；黃蜂穴卻遭人破壞數萬黃蜂傾巢而出飛走、「直飛北港朝天宮」，廟方及地方誌、甚至北港朝天宮都有相關記載；大群黃色蜜蜂出現，父老奔相走告、認為是一大吉兆，曾經繁華一時的豐華里必將「風華再現」。

豐華福安宮主祀天上聖母媽祖，清朝乾隆前期是在地木柵聚落居民供奉，後來當地人口大增、繁華一時。200多年前地方人士因神諭要在現址「黃蜂穴」建廟、認為有助地方發展；但傳說黃蜂穴遭無神論者破壞，數萬隻黃蜂傾巢而出「直飛北港朝天宮媽祖廟、在廟與古井內築巢」。

豐華里長謝成說，朝天宮也有這段文獻記載，因而百年來豐華里福安宮與北港朝天宮交誼深厚，經常往來，廟方也感謝北港朝天宮在廟務方面常給予協助。