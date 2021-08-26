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好想洗澡！ 到宅沐浴車「澡」回失能者尊嚴
嘉義縣老人比例冠全國，老老互照成常態，其中一方若失去照顧能力，隱憂也逐漸浮現，好好洗澡，也成為他們心中遙不可及的夢想，天主教中華聖母基金會「到宅沐浴車」13年來不間斷，協助許多雙老家庭完成沐浴。
天主教中華聖母基金會統計，嘉義縣失能長輩平均年齡從去年的62歲攀升到75歲，而60歲以上仍肩負照顧重擔的比例高達4成5，2成5比例的照顧者沒有任何後援，3成照顧者自身還罹患重大疾病、慢性病，甚至失智、失能。
88歲的黃阿嬤與87歲阿公的兒女都在外地工作，阿嬤脊椎手術後雙腳無力、無法行動，8年來生活起居大都靠輕度失智的黃阿公幫忙擦澡。
聖母基金會到宅沐浴車人員訪視評估時，起初遭質疑是詐騙，阿公在工作人員悉心照料下完成沐浴，服務人員更陪著阿公將清洗用品放進洗衣機，臨走前阿嬤一句「恁什麼時候ㄟ擱來? 」，讓服務人員感動不已。
天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，失能與照顧者年齡漸長「雙重老化」，體力或身體機能漸漸無法負荷，多重而龐大的壓力壟罩著老老家庭。
黎世宏說，對失能者以及背後支撐的家庭而言，就連洗澡都是艱辛，近7成失能者臥床1年以上、10年以上者近2成；許多人都沒能好好洗過澡。而到宅沐浴車提供的不只是沐浴服務，也陪伴失能者及家屬一起度過他們的日常，讓無助的臉龐露出一絲絲的希望。
聖母基金會自2008年引進「到宅沐浴車」，13年來服務超過11萬人次；「好好洗個澡」這樣一個日常又簡單的動作，是失能者與其家庭卑微的奢望，黎世宏期盼社會關注與支持到宅沐浴車計畫，尋覓幸福微光，「澡」回失能者的尊嚴。
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