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金馬影后陳淑芳帶路 「尋找你的台南味」開拍

中央社 / 台南26日電

台南市政府邀請第57 屆金馬獎影后陳淑芳擔任台南市觀光大使，首支宣傳影片「尋找你的台南味」已開拍，讓陳淑芳帶路，展現台南魅力，推廣台南旅遊。

由陳淑芳帶路的「尋找你的台南味」宣傳影片，規劃內容包括鎮北坊文化園區、台灣棉被故鄉將軍苓仔寮、青鯤鯓青山漁港及佳里蕭壟文化園區等，這些景點串連成文化及農鄉體驗導覽路線，以「鎮北坊散步導覽路線」及「台南農鄉特色一日遊導覽路線」推廣台南特色旅遊。

台南市長黃偉哲今天也趕到將軍區，和陳淑芳共同體驗將軍手打棉被，並感謝陳淑芳代言台南觀光產業，讓更多人認識不一樣的台南。

黃偉哲表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，不少人開始安排旅程，市府邀請陳淑芳擔任台南市觀光大使，介紹許多即將失傳的台灣民俗及手工技藝，讓台南被看到，也在城市產業行銷及民俗文化保存上盡一份心力。

黃偉哲 疫情 軍區

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