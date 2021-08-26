鹿草鄉都計道路拓寬惹議 地主抗爭拒參加協議價購

嘉義縣鹿草鄉公所上午舉行都計道路編號4之1、3之6用地協議價購會議，3之6地主葉英俊等人帶領20多名群眾，拿白布條、標語牌到公所前抗爭，喊口號，反對拓寬，警方安排抗爭地主進入公所，遞交陳情書給鄉長楊秀玉，拒絕參加協議價購會議離場，雙方不歡而散。

抗爭地主手拿寫著「保衛家園」白布條，頭綁布條，批鄉長欺騙，3之6巷弄道路寬由現在3公尺擴增為12公尺，比周邊主要道路8至10公尺還寬，沒有急迫及必要性，道路拓寬依公路總局的規定，要按照人口成長以及交通流量，當地的人口及交通流量未達拓寬標準。

他們說，3之6巷弄道路拓寬要拆遷5戶建物，他們質疑黑箱作業，要求公所重新檢討路寬，未獲地主同意，不能強行發包動工，路寬由3公尺拓寬到12 公尺，將拆除房屋，侵害人民居住權，原計畫只有4之1道路拓寬，後來公所增加3之6拓寬，將兩案合併處理，無必要性及正當性。

楊秀玉說，從81年起，都計案歷經3位鄉長，3之6路寬都維持12公尺，路寬並非她任內都計檢討定案，她執行公共政策，此有資料供查證，拓寬道路是未來發展必備要件之一，拓寬列入營建署生活圈道路闢建計畫及下水道系統，中央及縣府補助經費有著落。