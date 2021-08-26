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因應疫情趨緩及開學 大台南公車9/1增班新制上路

中央社 / 台南26日電

因應COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情趨緩及9月1日開學，台南市政府今天宣布大台南公車增班新制措施，運能將從6成增到7成，觀光公車也會復駛。

台南市政府交通局長王銘德今天宣布9月1日起實施大台南公車「上下課尖峰時段增班」、「觀光公車復駛」、「高鐵快捷公車開放市區上下客」等3大措施，以提升公車班次，避免車內人潮過度聚集。

他表示，大數據資料顯示，台南公車8月底運量已回升至疫情警戒前近5成水準，交通局考慮學生開學及民眾出遊，市區及幹線公車於上下課尖峰時段增班約300班次，運能由6成增至7成，以避免通學時段車內過載。

交通局同時考量疫情趨緩，觀光產業復甦有望，台南觀光巴士逐步復駛，99路、77-1、77-2、紅3-1及雙層巴士，9月第一個週末（9月4日）起以假日部分班次恢復行駛，後續將配合各項觀光振興活動推出優惠。

此外，台南高鐵快捷公車也開放市區上下客，高鐵快捷公車H31市府線及H62奇美醫院線運能多有餘裕，除配合高鐵班次逐步恢復接駁班距外，9月1日起，這2條路線試辦開放比照一般公車，市區各站可付費上下車，以高鐵為起終點的旅客則維持免費搭乘。

台南市政府公共運輸處長吳俁之表示，大台南公車服務依疫情隨時調整，民眾乘車前務必至官網、APP或電洽確認營運狀況。台南轉運站、車內落實每4小時至6小時清消1次，乘客仍應遵守戴口罩、禁止飲食、實聯制等措施。

公車 高鐵 疫情

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