大台南公車9月新制！高鐵接駁試辦市區各站付費上下車

為因應通勤乘客回流與假日出遊需求，大台南公車除了加強清消，將從9月1日起在上下課尖峰時段增加班次，並復駛觀光公車，高鐵快捷公車更首度試辦市區各站可付費上下車，若以高鐵為起終點的旅客則維持免費搭乘。

南市交通局長王銘德指出，依據大數據資料顯示，8月底運量已回升到警戒前近5成水準，考慮學生開學及民眾出遊回流使用，9月1日起配合開學將再提升公車班次，市區及幹線公車於上下課尖峰時段增班約300班次，運能由6成增至7成，以避免通學時段車內人潮過度聚集。

疫情趨緩，觀光產業復甦，但目前99路、77-1、77-2、紅3-1及雙層巴士等觀光路線公車都停駛，交通局將從9月4日起以假日部分班次恢復行駛觀光公車，後續也將配合各項觀光振興活動推出優惠。

公共運輸處長吳俁之表示，疫情之後，高鐵快捷公車H31市府線、H62奇美醫院線運能多有餘裕，過去民眾搭接駁車為免費，但前往高鐵站只能上車，不能下車；高鐵往市區僅可下車，不能上車，不過有許多民眾反映願意付費，讓他們能在中途站點上下車。

因此，高鐵快捷公車除了配合高鐵班次逐步恢復接駁班距之外，從9月1日起，2條路線試辦開放比照一般公車，市區各站可付費上下車，以高鐵為起終點的旅客維持免費搭乘。2條路線都採2段式收費，市府線、奇美醫院線分別在奇美博物館、仁德交流道設置分段點，一段票18元、2段票36元，上下車都須刷卡，只要刷卡起、終點其中一處在高鐵站則以0元計，現金購票也相同，此外，市府線在86快速道路段不開放立位。