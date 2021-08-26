嘉縣消防局第二大隊太保分隊新建廳舍完工 翁章梁視察

嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建廳舍完工，消防隊員9月進駐啟用，縣長翁章梁上午視察說，太保市是縣治所在地，生活機能越來越好，人口逐年增加，加上地形狹長，消防安全必須有效部署，感謝議會支持，希望打火弟兄能用最好態度服務鄉親。

原太保分隊1973年使用至今近50年，歷經921及多次地震，2007年經土木技師公會鑑定危險建築，加上2016年0206台南地震影響，結構安全堪慮，由於太保人口及工商業急遽成長，原狹小廳舍不符勤務與備勤需求，為提升整體消防服務品質，決定原址重建，新建工程2019年9月開工，今年7月完工。

翁章梁由消防局長呂清海等人陪同視察，議員林緗亭、戴光宗、黃榮俊、詹琬蓁、賴瓊如及多位市民代表、里長到場關心。