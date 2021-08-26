快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

嘉縣消防局第二大隊太保分隊新建廳舍完工 翁章梁視察

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建廳舍完工，消防隊員9月進駐啟用。圖／嘉縣府提供
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建廳舍完工，消防隊員9月進駐啟用。圖／嘉縣府提供

嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建廳舍完工，消防隊員9月進駐啟用，縣長翁章梁上午視察說，太保市是縣治所在地，生活機能越來越好，人口逐年增加，加上地形狹長，消防安全必須有效部署，感謝議會支持，希望打火弟兄能用最好態度服務鄉親。

原太保分隊1973年使用至今近50年，歷經921及多次地震，2007年經土木技師公會鑑定危險建築，加上2016年0206台南地震影響，結構安全堪慮，由於太保人口及工商業急遽成長，原狹小廳舍不符勤務與備勤需求，為提升整體消防服務品質，決定原址重建，新建工程2019年9月開工，今年7月完工。

翁章梁由消防局長呂清海等人陪同視察，議員林緗亭、戴光宗、黃榮俊、詹琬蓁、賴瓊如及多位市民代表、里長到場關心。

太保分隊新建辦公廳舍位在縣道168線 (嘉朴公路)原廳舍所在地，大樓外牆局徽和鏤空119紅色字樣設計有夜間照明，3-4樓戶外空間也可做為垂降等特搜訓練場地，總基地面積306.7坪，樓高16.7公尺，是一棟4層樓鋼筋混凝土構造物，總樓地板面積412.3坪，造價4176.5萬，中央補助2523.2萬，縣府配合款1653.3萬。

嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建廳舍完工，消防隊員9月進駐啟用，縣長翁章梁（左三）上午與多位議員及市民代表視察。圖／嘉縣府提供
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建廳舍完工，消防隊員9月進駐啟用，縣長翁章梁（左三）上午與多位議員及市民代表視察。圖／嘉縣府提供
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建廳舍完工，消防隊員9月進駐啟用，縣長翁章梁（右）上午與多位議員及市民代表視察。圖／嘉縣府提供
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建廳舍完工，消防隊員9月進駐啟用，縣長翁章梁（右）上午與多位議員及市民代表視察。圖／嘉縣府提供

翁章梁 地震 嘉義

延伸閱讀

開學在即校園全面清消 翁章梁視察太保國中防疫措施

五倍券加碼在野黨團提案發現金 翁章梁：財政有困難

五倍券嘉市加碼2千元 嘉義縣國民黨無黨聯署提案跟進

英系開砲後 蘇送嘉義三大禮「給足陳明文面子」

相關新聞

影／台南新市老廟「黃蜂穴」遭破壞兩百年 今萬蜂再現

台南市新市區豐華福安宮昨晚飛來一大群蜜蜂，數以萬計聚集廟宇梁柱，直到今天中午仍結成一團未散去。因兩百多年前廟宇選在「黃蜂...

家長的需求聽到了! 南市幼兒園2歲專班3年內再增58 班

因應少子化問題，托嬰中心大幅增加，幼兒園2歲專班也必須成長，台南市公共化幼兒園原僅有2歲專班8班，2年來已再增加17班，...

女成功預約莫德納卻被通知額滿 慈濟醫院出面致歉

嘉義縣政府將剩餘1180劑莫德納疫苗，供縣內18歲以上民眾向4間醫院預約，不料周姓女子成功上網預約明天到大林慈濟醫院接種...

好想洗澡！ 到宅沐浴車「澡」回失能者尊嚴

嘉義縣老人比例冠全國，老老互照成常態，其中一方若失去照顧能力，隱憂也逐漸浮現，好好洗澡，也成為他們心中遙不可及的夢想，天...

鹿草鄉都計道路拓寬惹議 地主抗爭拒參加協議價購

嘉義縣鹿草鄉公所上午舉行都計道路編號4之1、3之6用地協議價購會議，3之6地主葉英俊等人帶領20多名群眾，拿白布條、標語...

大台南公車9月新制！高鐵接駁試辦市區各站付費上下車

為因應通勤乘客回流與假日出遊需求，大台南公車除了加強清消，將從9月1日起在上下課尖峰時段增加班次，並復駛觀光公車，高鐵快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。