嘉縣消防局第二大隊太保分隊新建廳舍完工 翁章梁視察
嘉義縣消防局第二大隊太保分隊新建廳舍完工，消防隊員9月進駐啟用，縣長翁章梁上午視察說，太保市是縣治所在地，生活機能越來越好，人口逐年增加，加上地形狹長，消防安全必須有效部署，感謝議會支持，希望打火弟兄能用最好態度服務鄉親。
原太保分隊1973年使用至今近50年，歷經921及多次地震，2007年經土木技師公會鑑定危險建築，加上2016年0206台南地震影響，結構安全堪慮，由於太保人口及工商業急遽成長，原狹小廳舍不符勤務與備勤需求，為提升整體消防服務品質，決定原址重建，新建工程2019年9月開工，今年7月完工。
翁章梁由消防局長呂清海等人陪同視察，議員林緗亭、戴光宗、黃榮俊、詹琬蓁、賴瓊如及多位市民代表、里長到場關心。
太保分隊新建辦公廳舍位在縣道168線 (嘉朴公路)原廳舍所在地，大樓外牆局徽和鏤空119紅色字樣設計有夜間照明，3-4樓戶外空間也可做為垂降等特搜訓練場地，總基地面積306.7坪，樓高16.7公尺，是一棟4層樓鋼筋混凝土構造物，總樓地板面積412.3坪，造價4176.5萬，中央補助2523.2萬，縣府配合款1653.3萬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言