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水公司爭取3500萬延管 台南東山區南勢31戶有自來水了

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
水公司助延管，台南市東山區南勢里31戶居民終於有乾淨的自來水可用了。圖／水公司提供
水公司助延管，台南市東山區南勢里31戶居民終於有乾淨的自來水可用了。圖／水公司提供

台南市東山區南勢里174線居民長期無自來水可用，僅依賴山泉水或地下水飲用，透過民代反映及協助，水公司白河營運所瞭解當地居民需求後，協助提報延管工程送水利署評比，審查通過後納入無自來水延管工程計畫辦理。該工程已經完工，解決當地31戶居民用水需求，也提升用水品質及當地經濟產業發展潛能。

水公司六區處表示，東山區南勢里174線供水延管工程，爭取水利署及台南市政府補助款合計3500萬元，埋設口徑200公厘延性鑄鐵自來水管線，總長度為5041公尺，以及建造高地配水池2座，分別為100噸馬斗欄高地池及200噸碧蓮寺高地池，以利未來高地供水調配，滿足該地用戶用水需求。

工程施工橫跨174、175二條線道，174線施工起點為橫路東山休息站，終點為翼騎士驛站；175線起點於中坑培灶，終點至碧蓮寺下方。在施工過程中，因屬山路施工，交維及指揮人員等安全措施必須特別用心，儘量降低對該區居民交通進出不良影響。

水公司指出，這項工程埋設管線是採用新式的延性鑄鐵管，耐用年限長達40年以上，且耐震、防漏效果佳，除可減少管線破管維修的停水風險外，更可提升該區整體民生用水品質及環境衛生，南勢里受惠的居民深表感謝。

水公司六區處表示，為讓更多民眾享用到乾淨、優質的自來水，改善用水環境，台水近年來積極協助無自來水地區裝設自來水，並與經濟部水利署共同推動接用自來水補助，降低民眾接水負擔，未來也會持續提升自來水供水普及率，全力解決民生用水問題，使民眾人人都有乾淨安全的自來水可以使用。

水公司助延管，台南市東山區南勢里31戶居民終於有乾淨的自來水可用了。圖／水公司提供
水公司助延管，台南市東山區南勢里31戶居民終於有乾淨的自來水可用了。圖／水公司提供

高地 水利署

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