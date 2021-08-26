快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莫忘當年死諫！ 高思博：動物生命本質應受尊重

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨中常委高思博在臉書直播中針對貓咪被安樂死事件，主張政府應一體尊重生命的本質，加速修法調適。圖／擷取畫面
國民黨中常委高思博在臉書直播中針對貓咪被安樂死事件，主張政府應一體尊重生命的本質，加速修法調適。圖／擷取畫面

國產高端疫苗已開打，國民黨中常委在臉書直播表示，這意味著台灣對抗新冠病毒，尋求自主保障生命的努力；但也因同時出現政府快速撲殺154隻走私貓的事件，他沉痛主張政府應一體尊重生命的本質，加速修法調適。

高思博在「阿博來聊天」臉書直播中指出，動物的生命價值正不斷被社會重視而提高，但8月21日國際流浪動物日這天，台灣出現來自疫區的154隻走私貓面臨被撲殺的問題，隨即引起愛護動物人士關切，並湧進愛貓的蔡總統臉書留言洗版，建議留下貓命，農委會卻因已經執行安樂死，引起全民的錯愕。

2016年發生的死諫事件，執行過7百多條流浪犬安樂死的簡姓女獸醫，無法認同而以身殉道，促成動保法修法，使得流浪動物安樂死的條件變為嚴格。但過了這麼多年，為何走私動物與流浪動物的生命權無法同樣獲得保障？

高思博認為，這批貓咪不是自己跳上漁船，而是被強迫偷渡走私來台，卻承受著必須一律處死的命運，雖然政府的作為沒有違法，但現行法令卻落後國際法規。他表示，政府仍有其他做為可以選擇，快速執行安樂死並無絕對的理由。

最近國內各界對於走私貓是否還有其他可處置的作為，出現許多似是而非的爭議，例如有人覺得留下貓咪需要耗費很多金錢、有人認為以前的走私烏龜、龍貓等動物，都是執行安樂死，如果這批貓咪不撲殺不合哩，就不公平；高思博表示，如果留下流浪狗同樣也很燒錢，而且基於公平原則就必須強制結束生命，那麼廢除死刑就無需研議！

高思博認為，造成走私貓的關鍵之一在於動保法令與走私相關罰則過於寬鬆，商人有利可圖，所以鋌而走險。他強調，為了不要再有遺憾，防範重蹈殺貓的覆轍，政府應牢記生命同樣珍貴，加速修法嚴懲走私源頭，讓貓、狗都有同等的生存機會。

走私 安樂死

延伸閱讀

警追非洲豬瘟走私肉品 全台累計查獲36件送驗

非洲豬瘟走私肉品現食安隱憂 張麗善籲全面禁廚餘養豬

走私貓遭安樂死 黃偉哲盼修正制度

非洲豬瘟叩關 南部肉品業怕病豬循「口蹄疫模式」入境

相關新聞

影／台南新市老廟「黃蜂穴」遭破壞兩百年 今萬蜂再現

台南市新市區豐華福安宮昨晚飛來一大群蜜蜂，數以萬計聚集廟宇梁柱，直到今天中午仍結成一團未散去。因兩百多年前廟宇選在「黃蜂...

家長的需求聽到了! 南市幼兒園2歲專班3年內再增58 班

因應少子化問題，托嬰中心大幅增加，幼兒園2歲專班也必須成長，台南市公共化幼兒園原僅有2歲專班8班，2年來已再增加17班，...

女成功預約莫德納卻被通知額滿 慈濟醫院出面致歉

嘉義縣政府將剩餘1180劑莫德納疫苗，供縣內18歲以上民眾向4間醫院預約，不料周姓女子成功上網預約明天到大林慈濟醫院接種...

好想洗澡！ 到宅沐浴車「澡」回失能者尊嚴

嘉義縣老人比例冠全國，老老互照成常態，其中一方若失去照顧能力，隱憂也逐漸浮現，好好洗澡，也成為他們心中遙不可及的夢想，天...

鹿草鄉都計道路拓寬惹議 地主抗爭拒參加協議價購

嘉義縣鹿草鄉公所上午舉行都計道路編號4之1、3之6用地協議價購會議，3之6地主葉英俊等人帶領20多名群眾，拿白布條、標語...

大台南公車9月新制！高鐵接駁試辦市區各站付費上下車

為因應通勤乘客回流與假日出遊需求，大台南公車除了加強清消，將從9月1日起在上下課尖峰時段增加班次，並復駛觀光公車，高鐵快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。