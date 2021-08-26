莫忘當年死諫！ 高思博：動物生命本質應受尊重

國產高端疫苗已開打，國民黨中常委在臉書直播表示，這意味著台灣對抗新冠病毒，尋求自主保障生命的努力；但也因同時出現政府快速撲殺154隻走私貓的事件，他沉痛主張政府應一體尊重生命的本質，加速修法調適。

高思博在「阿博來聊天」臉書直播中指出，動物的生命價值正不斷被社會重視而提高，但8月21日國際流浪動物日這天，台灣出現來自疫區的154隻走私貓面臨被撲殺的問題，隨即引起愛護動物人士關切，並湧進愛貓的蔡總統臉書留言洗版，建議留下貓命，農委會卻因已經執行安樂死，引起全民的錯愕。

2016年發生的死諫事件，執行過7百多條流浪犬安樂死的簡姓女獸醫，無法認同而以身殉道，促成動保法修法，使得流浪動物安樂死的條件變為嚴格。但過了這麼多年，為何走私動物與流浪動物的生命權無法同樣獲得保障？

高思博認為，這批貓咪不是自己跳上漁船，而是被強迫偷渡走私來台，卻承受著必須一律處死的命運，雖然政府的作為沒有違法，但現行法令卻落後國際法規。他表示，政府仍有其他做為可以選擇，快速執行安樂死並無絕對的理由。

最近國內各界對於走私貓是否還有其他可處置的作為，出現許多似是而非的爭議，例如有人覺得留下貓咪需要耗費很多金錢、有人認為以前的走私烏龜、龍貓等動物，都是執行安樂死，如果這批貓咪不撲殺不合哩，就不公平；高思博表示，如果留下流浪狗同樣也很燒錢，而且基於公平原則就必須強制結束生命，那麼廢除死刑就無需研議！

高思博認為，造成走私貓的關鍵之一在於動保法令與走私相關罰則過於寬鬆，商人有利可圖，所以鋌而走險。他強調，為了不要再有遺憾，防範重蹈殺貓的覆轍，政府應牢記生命同樣珍貴，加速修法嚴懲走私源頭，讓貓、狗都有同等的生存機會。