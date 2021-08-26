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影／因應振興五倍券行銷 故宮南院「+0」水舞秀暖場
昨天國內未出現本土案例，是時隔108天再見「+0」，昨晚嘉義縣故宮南院水舞秀特別秀出「+0」畫面，向防疫人員致敬，慶祝「嘉玲」，遵照行政院長蘇貞昌配合振興五倍券發行，加強行銷指示，院方推出精彩展覽活動，還將比照去年三倍券與飯店合作模式，推出優惠方案，振興觀光產業。
行政院長蘇貞昌17日視察故宮南院，稱讚院長吳密察2019年接任後，以行銷手法，使故宮南院參觀人次，由2018年的76萬人次，提高到百萬以上，連去年疫情期間也達到超過百萬人參觀人次，此為院長及故宮所有同仁的努力成果。
蘇院長強調，未來五倍券推出後，故宮更需加強行銷，故宮南院雖設嘉義縣，但其豐厚典藏可藉由雙邊展覽，使故宮南院與台北故宮相互輝映，民眾搭乘高鐵，1個半小時即可到此參觀，故宮南院可成為「嘉義大公園」，並讓嘉義被世界看見，不只是「文化的故宮」、「嘉義的故宮」，而是「世界的故宮」、「亞洲的故宮」及「台灣雙故宮」。
防疫降級後，故宮南院為吸引遊客，推出「水影舞光」水舞秀，炫麗燈光雷射特效及精彩動畫投影，讓人著迷，水舞秀融合多首運動主題新編配樂，向東京奧運選手致敬，加入輕快浪漫曲風；下午安排蘭嶼勇士張士凱兩組划船者在南院至善湖划行拼板舟。
故宮南院推出夏日親子藝術月，清宮銅版戰圖展登場，因應疫情及配合特展主題，推出展廳實境解謎、利樂包凹版畫創作、親子創意料理及地圖松等線上活動，主題營隊、說演故事劇場及角色扮演等實體課程，8月下旬起辦理，疫情趨緩，遊客逐漸回流，故宮南院研擬與飯店合作觀光行銷方案。
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