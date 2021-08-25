嘉義車站前廣場設直播間 台灣市博會「雲嘉南館」開幕
傳統市場、夜市拚疫情轉型，經濟部「台灣市博會－好市抵家」的雲嘉南館，設嘉義火車站前廣場，也是大型「直播間」，本周起邀在地市場攤商來線上介紹市集特色、好物，輔導傳統市場的業者，來學習電商，升級市場2.0，呈現嶄新樣貌。
此次台灣市博會共9個場館，以線上直播活動為主，雲嘉南館宣傳「家與市場」間的關係，備有長桌、直播專業燈光，當作「線上菜市場」，介紹特色市集、攤位，並推出限時優惠組合。
根據規畫，雲嘉南館每周二至周五都有直播，本周為西市場、東市場、文化夜市及共和市場，線上介紹市場特色，下周起連3周有魚丸、滷味、雞蛋糕等特色攤家來直播，相關資訊及播出，都在臉書粉專「台灣市博會－好市抵家」。
嘉義市長黃敏惠今天與經濟部中部辦公室專委王秀麗主持開幕，黃敏惠拿起鳳梨化身直播主，不用看稿，推銷「北回歸線經過嘉義，溫差最大，水果最好吃」、「內銷就賣不完，限量的，現在剩4個開始喊價！」炒熱現場氣氛。
王秀麗說，傳統市集從硬體改造、衛生安全升級、導入品牌設計，再到線上買菜網，透過公私協力，讓傳統市場升級2.0。
嘉市西市場會長郭義文、雲林斗六雲林溪攤集場會長廖進添，今獲頒發台灣市集榮譽會長獎，郭透露，疫情後來客數剩3成，老一輩業者對數位接受度低，目前僅約1攤賣生鮮的做直播，會鼓勵新來年輕人多嘗試直播等電商。
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