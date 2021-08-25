嘉義車站前廣場設直播間 台灣市博會「雲嘉南館」開幕

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館今天開幕。記者林伯驊／攝影
「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館今天開幕。記者林伯驊／攝影

傳統市場、夜市拚疫情轉型，經濟部「台灣市博會－好市抵家」的雲嘉南館，設嘉義火車站前廣場，也是大型「直播間」，本周起邀在地市場攤商來線上介紹市集特色、好物，輔導傳統市場的業者，來學習電商，升級市場2.0，呈現嶄新樣貌。

此次台灣市博會共9個場館，以線上直播活動為主，雲嘉南館宣傳「家與市場」間的關係，備有長桌、直播專業燈光，當作「線上菜市場」，介紹特色市集、攤位，並推出限時優惠組合。

根據規畫，雲嘉南館每周二至周五都有直播，本周為西市場、東市場、文化夜市及共和市場，線上介紹市場特色，下周起連3周有魚丸、滷味、雞蛋糕等特色攤家來直播，相關資訊及播出，都在臉書粉專「台灣市博會－好市抵家」。

嘉義市長黃敏惠今天與經濟部中部辦公室專委王秀麗主持開幕，黃敏惠拿起鳳梨化身直播主，不用看稿，推銷「北回歸線經過嘉義，溫差最大，水果最好吃」、「內銷就賣不完，限量的，現在剩4個開始喊價！」炒熱現場氣氛。

王秀麗說，傳統市集從硬體改造、衛生安全升級、導入品牌設計，再到線上買菜網，透過公私協力，讓傳統市場升級2.0。

嘉市西市場會長郭義文、雲林斗六雲林溪攤集場會長廖進添，今獲頒發台灣市集榮譽會長獎，郭透露，疫情後來客數剩3成，老一輩業者對數位接受度低，目前僅約1攤賣生鮮的做直播，會鼓勵新來年輕人多嘗試直播等電商。

嘉義市長黃敏惠（右起）今天與經濟部中部辦公室專委王秀麗，主持「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館開幕。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右起）今天與經濟部中部辦公室專委王秀麗，主持「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館開幕。記者林伯驊／攝影
「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館今天開幕。記者林伯驊／攝影
「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館今天開幕。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）與經濟部中部辦公室專委王秀麗（右），主持「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館開幕。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）與經濟部中部辦公室專委王秀麗（右），主持「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館開幕。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠今參與「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館開幕，化身直播主叫賣，炒熱現場氣氛。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠今參與「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館開幕，化身直播主叫賣，炒熱現場氣氛。記者林伯驊／攝影
嘉市西市場會長郭義文（右二起）、雲林斗六雲林溪攤集場會長廖進添，今天獲頒台灣市集榮譽會長獎。記者林伯驊／攝影
嘉市西市場會長郭義文（右二起）、雲林斗六雲林溪攤集場會長廖進添，今天獲頒台灣市集榮譽會長獎。記者林伯驊／攝影
「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館今天開幕，以戴上口罩的鳳梨做宣傳。記者林伯驊／攝影
「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館今天開幕，以戴上口罩的鳳梨做宣傳。記者林伯驊／攝影
「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館有專業燈光等直播設備。記者林伯驊／攝影
「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館有專業燈光等直播設備。記者林伯驊／攝影
「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館位於嘉義火車站前方廣場。記者林伯驊／攝影
「台灣市博會－好市抵家」雲嘉南館位於嘉義火車站前方廣場。記者林伯驊／攝影

直播主 傳統市場 嘉義

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