新冠疫情再見「嘉玲」 故宮南院水舞秀「+0」致敬慶祝

新冠肺炎本土疫情趨緩，今天國內未出現新增本土案例，隔108天再見「+0」，嘉義縣故宮南院水舞秀，晚間特地秀出「+0」畫面，向守護台灣防疫人員以及對抗疫情的民眾致敬，並慶祝「嘉玲」，讓觀看民眾驚喜開心。

故宮南院為吸引遊客，目前安排「水影舞光」水舞秀，炫麗燈光雷射特效及精彩動畫投影，讓人著迷，水舞秀融合多首運動主題新編配樂，向東京奧運選手致敬，加入輕快浪漫曲風。

蘭嶼勇士張士凱為一圓與齊柏林導演的約定，12日與族人一起划拼板舟，從台東長濱出發，經過台灣西岸到屏東完成環島夢想，明天下午日將划進故宮南院，兩組划船者預計在南院至善湖划行拼板舟20分鐘，上岸後和大家分享拼板舟文化。