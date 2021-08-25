聽新聞
test
0:00 / 0:00
新冠疫情再見「嘉玲」 故宮南院水舞秀「+0」致敬慶祝
新冠肺炎本土疫情趨緩，今天國內未出現新增本土案例，隔108天再見「+0」，嘉義縣故宮南院水舞秀，晚間特地秀出「+0」畫面，向守護台灣防疫人員以及對抗疫情的民眾致敬，並慶祝「嘉玲」，讓觀看民眾驚喜開心。
故宮南院為吸引遊客，目前安排「水影舞光」水舞秀，炫麗燈光雷射特效及精彩動畫投影，讓人著迷，水舞秀融合多首運動主題新編配樂，向東京奧運選手致敬，加入輕快浪漫曲風。
蘭嶼勇士張士凱為一圓與齊柏林導演的約定，12日與族人一起划拼板舟，從台東長濱出發，經過台灣西岸到屏東完成環島夢想，明天下午日將划進故宮南院，兩組划船者預計在南院至善湖划行拼板舟20分鐘，上岸後和大家分享拼板舟文化。
故宮南院說，水舞演出地點至善湖，演出時間到9月26日止，日間「動感水舞秀」為上午11點到晚上7點，每20分鐘1場，每場5分鐘。夜間「3D水幕魔鏡秀」為晚間7點到10點，每20分鐘1場，每場12分鐘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言