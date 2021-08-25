聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫情再見「嘉玲」 故宮南院水舞秀「+0」致敬慶祝

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
今天國內未出現新增本土案例，隔108天再見「+0」，故宮南院水舞秀晚間特地秀出「+0」畫面，向防疫疫人員及對抗疫情民眾致敬，並慶祝「嘉玲」。圖／故宮南院提供
今天國內未出現新增本土案例，隔108天再見「+0」，故宮南院水舞秀晚間特地秀出「+0」畫面，向防疫疫人員及對抗疫情民眾致敬，並慶祝「嘉玲」。圖／故宮南院提供

新冠肺炎本土疫情趨緩，今天國內未出現新增本土案例，隔108天再見「+0」，嘉義縣故宮南院水舞秀，晚間特地秀出「+0」畫面，向守護台灣防疫人員以及對抗疫情的民眾致敬，並慶祝「嘉玲」，讓觀看民眾驚喜開心。

故宮南院為吸引遊客，目前安排「水影舞光」水舞秀，炫麗燈光雷射特效及精彩動畫投影，讓人著迷，水舞秀融合多首運動主題新編配樂，向東京奧運選手致敬，加入輕快浪漫曲風。

蘭嶼勇士張士凱為一圓與齊柏林導演的約定，12日與族人一起划拼板舟，從台東長濱出發，經過台灣西岸到屏東完成環島夢想，明天下午日將划進故宮南院，兩組划船者預計在南院至善湖划行拼板舟20分鐘，上岸後和大家分享拼板舟文化。

故宮南院說，水舞演出地點至善湖，演出時間到9月26日止，日間「動感水舞秀」為上午11點到晚上7點，每20分鐘1場，每場5分鐘。夜間「3D水幕魔鏡秀」為晚間7點到10點，每20分鐘1場，每場12分鐘。

今天國內未出現新增本土案例，隔108天再見「+0」，故宮南院水舞秀晚間特地秀出「+0」畫面，向防疫疫人員及對抗疫情民眾致敬，並慶祝「嘉玲」。圖／故宮南院提供
今天國內未出現新增本土案例，隔108天再見「+0」，故宮南院水舞秀晚間特地秀出「+0」畫面，向防疫疫人員及對抗疫情民眾致敬，並慶祝「嘉玲」。圖／故宮南院提供
今天國內未出現新增本土案例，隔108天再見「+0」，故宮南院水舞秀晚間特地秀出「+0」畫面，向防疫疫人員及對抗疫情民眾致敬，並慶祝「嘉玲」。圖／故宮南院提供
今天國內未出現新增本土案例，隔108天再見「+0」，故宮南院水舞秀晚間特地秀出「+0」畫面，向防疫疫人員及對抗疫情民眾致敬，並慶祝「嘉玲」。圖／故宮南院提供
今天國內未出現新增本土案例，隔108天再見「+0」，故宮南院水舞秀晚間特地秀出「+0」畫面，向防疫疫人員及對抗疫情民眾致敬，並慶祝「嘉玲」。圖／故宮南院提供
今天國內未出現新增本土案例，隔108天再見「+0」，故宮南院水舞秀晚間特地秀出「+0」畫面，向防疫疫人員及對抗疫情民眾致敬，並慶祝「嘉玲」。圖／故宮南院提供

故宮南院 東京奧運 疫情

延伸閱讀

故宮南院展小半天之戰圖 得窺台灣歷史

蘭嶼達悟族黑潮勇士拼板舟環島 喜遇白海豚相伴

英系開砲後 蘇送嘉義三大禮「給足陳明文面子」

五分車延伸故宮南院經3任閣揆定案 蔡易餘述說爭取內幕

相關新聞

新冠疫情再見「嘉玲」 故宮南院水舞秀「+0」致敬慶祝

新冠肺炎本土疫情趨緩，今天國內未出現新增本土案例，隔108天再見「+0」，嘉義縣故宮南院水舞秀，晚間特地秀出「+0」畫面...

普發2千元再出招振興 嘉市宣布辦「購物節」為期2個月

嘉義市長黃敏惠昨天宣布配合五倍券，加碼普發市民現金2000元，今市府再公布，「2021嘉義市購物節」將於11月1日到明年...

節後開市豬價稍回跌 雲林肉市：市場調節正常現象

為穩定豬價，國內肉品市場休市3天後今天開市，雲林縣節後開市進豬頭數達2500頭，平均價回跌至每公斤84元左右，肉品市場總...

企業老董資助環科大棒球隊 轉換形式燃燒棒球魂

雲林縣虎尾鎮在地工業志豪鍋爐董事長張松竹熱愛棒球運動，7年前開始資助環球科技大學棒球隊，每年贊助30萬元經費，今年球隊表...

反南鐵東移抗議民進黨 打壓社運

針對台南市政府8月20日對於反對南鐵東移住戶黃春香家的強制拆除，南鐵黃春香家關注組等NGO下午前往民進黨中央黨部抗議，諷...

鹿草鄉都計道路拓寬將拆5戶建物 地主疑黑箱要抗爭

嘉義縣鹿草鄉公所明天上午將舉行都計道路4之1、3之6拓寬工程協議價購會議；3之6地主葉英俊等人說，巷弄道路路寬由現在3公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。