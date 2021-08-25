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普發2千元再出招振興 嘉市宣布辦「購物節」為期2個月

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市去年購物節，單筆發票滿600元登錄可獲抽獎資格，今年門檻調降，登錄發票累積滿500元，就能有1次抽獎資格，上限20次。圖／嘉義市政府提供
嘉義市去年購物節，單筆發票滿600元登錄可獲抽獎資格，今年門檻調降，登錄發票累積滿500元，就能有1次抽獎資格，上限20次。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠昨天宣布配合五倍券，加碼普發市民現金2000元，今市府再公布，「2021嘉義市購物節」將於11月1日到明年1月2日止，跟去年相同的是入住合約飯店可獲600元「嘉遊金」，折抵房價、消費；而今年登錄發票抽獎的門檻降低，累積消費500元有1次抽獎資格，上限20次資格。

「拚經濟、發現金、搶商機」市長黃敏惠說，去年購物節創下破億商機，今年串聯多元產業一起加入振興的列車，以「吃喝玩樂攏底嘉」為號召，邀請民眾一同振興買氣。

市府建設處表示， 去年單筆600元發票以上，才能登錄1次抽獎資格，有民眾單筆消費快10萬，這次改變規則，任何在嘉市消費的發票都能登錄，每累積滿500元就有1次抽獎格，最多20次，此代表需花1萬元，不過超過後可持續登錄發票，會有其他獎勵。

去年抽獎最大獎為汽車，建設處規畫今年總獎品價值也會破百萬元，最大獎尚未定案。

建設處也說，去年特約旅館業者36家，民眾去住宿就能獲「嘉遊金600元」，完全由旅館業回饋贊助，300元抵房價、300元折抵特約商店的消費，共送出近7000份嘉遊金，今年購物節維持600元嘉遊金，有望號召更多旅館業者加入。

市府指出，針對購物節做全市串聯行動，持續邀請在地旅宿業者、咖啡甜品店與各大商圈店家、公協會等業者代表一起參加，打造CP值最佳的購物消費環境，9月15日起嘉市購物節串聯正式啟動，最新消息可關注臉書粉專「2021嘉義市購物節」。

去年嘉義市購物節登錄消費發票抽獎，最大獎為汽車。圖／嘉義市政府提供
去年嘉義市購物節登錄消費發票抽獎，最大獎為汽車。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠昨天宣布，加碼普發給市民現金2000元，今宣布11月1日到明年1月2日辦「2021嘉義市購物節」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠昨天宣布，加碼普發給市民現金2000元，今宣布11月1日到明年1月2日辦「2021嘉義市購物節」。圖／嘉義市政府提供

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