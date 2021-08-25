聽新聞
test
0:00 / 0:00

節後開市豬價稍回跌 雲林肉市：市場調節正常現象

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林肉品市場休市3天，今天節後開市首日，進豬頭數達2500頭，豬價些微回跌至每公斤84元左右。記者陳苡葳／翻攝
雲林肉品市場休市3天，今天節後開市首日，進豬頭數達2500頭，豬價些微回跌至每公斤84元左右。記者陳苡葳／翻攝

為穩定豬價，國內肉品市場休市3天後今天開市，雲林縣節後開市進豬頭數達2500頭，平均價回跌至每公斤84元左右，肉品市場總經理黃加安說，休市3天沒拍賣，全國多出6萬多頭豬，價格有些微波動是正常現象，非因越南瘟豬走私事件影響，且雲林嚴格控管養豬業，也早於3年前禁用廚餘養豬，國產豬未受波及，消費者可以安心上市場採買豬肉。

黃加安表示，中元節前，全國毛豬平均價每公斤約88.7元，雲林縣平均價約86.5元，由於節後需求減少，加上休市3天，原全國一日平均出豬量為2萬2千頭，休市沒拍賣多出6萬多頭豬，因此供給穩定，並在相對需求沒有增加之下，價格便往回走，屬市場調整機制，也是正常情況。

黃加安說，日前爆發的越南走私豬肉流通管道，是在台越人透過網購平台買來自己吃的，品項為香腸、熱狗、肉乾等加工類肉製品，與本就有固定產銷通路或產銷履歷的國產豬，非重疊的消費鏈，民眾勿恐慌或產生預期心理。

黃加安指出，縣府2018年12月率全國之先，宣布禁止用廚餘養豬，近3年來養豬業者的畜牧場域及飼養方式都已經升級，方法也和過去不同，控管程序更是十分嚴謹，民眾在市場上買到的都是安全國產豬，不必過度憂心。

黃加安表示，防疫的首要要件就是邊境管理，其二是雲林縣落實禁用廚餘養豬，內外在管制措施並進，相信可有效避免病菌出現在國產豬上；不過農民較憂心病菌若透過運輸車或食物冷凍車傳播，恐有交叉疑慮，政府應設法解決，防堵任何可能的破口。

縣府今年更輔導肉品市場自創新品牌「雲饗豬」，積極推廣在地國產豬肉，黃加安說，實體門市預計9月在肉品市場門口開張，將販售生鮮豬肉及相關加工製品，提供消費者安心的直購場域。

雲林縣政府輔導肉品市場自創新品牌「雲饗豬」，總經理黃加安搶先曝光實體門市將販售的豬肉產品。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府輔導肉品市場自創新品牌「雲饗豬」，總經理黃加安搶先曝光實體門市將販售的豬肉產品。記者陳苡葳／翻攝

廚餘 越南

延伸閱讀

警追非洲豬瘟走私肉品 全台累計查獲36件送驗

移民署追非洲豬瘟肉品 查獲6件52.7公斤肉品疑來自越南

非洲豬瘟走私肉品現食安隱憂 張麗善籲全面禁廚餘養豬

雲林籲禁用廚餘養豬 高雄畜牧場：廚餘養豬有助環保成本低

相關新聞

新冠疫情再見「嘉玲」 故宮南院水舞秀「+0」致敬慶祝

新冠肺炎本土疫情趨緩，今天國內未出現新增本土案例，隔108天再見「+0」，嘉義縣故宮南院水舞秀，晚間特地秀出「+0」畫面...

普發2千元再出招振興 嘉市宣布辦「購物節」為期2個月

嘉義市長黃敏惠昨天宣布配合五倍券，加碼普發市民現金2000元，今市府再公布，「2021嘉義市購物節」將於11月1日到明年...

節後開市豬價稍回跌 雲林肉市：市場調節正常現象

為穩定豬價，國內肉品市場休市3天後今天開市，雲林縣節後開市進豬頭數達2500頭，平均價回跌至每公斤84元左右，肉品市場總...

企業老董資助環科大棒球隊 轉換形式燃燒棒球魂

雲林縣虎尾鎮在地工業志豪鍋爐董事長張松竹熱愛棒球運動，7年前開始資助環球科技大學棒球隊，每年贊助30萬元經費，今年球隊表...

反南鐵東移抗議民進黨 打壓社運

針對台南市政府8月20日對於反對南鐵東移住戶黃春香家的強制拆除，南鐵黃春香家關注組等NGO下午前往民進黨中央黨部抗議，諷...

鹿草鄉都計道路拓寬將拆5戶建物 地主疑黑箱要抗爭

嘉義縣鹿草鄉公所明天上午將舉行都計道路4之1、3之6拓寬工程協議價購會議；3之6地主葉英俊等人說，巷弄道路路寬由現在3公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。