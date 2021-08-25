節後開市豬價稍回跌 雲林肉市：市場調節正常現象

為穩定豬價，國內肉品市場休市3天後今天開市，雲林縣節後開市進豬頭數達2500頭，平均價回跌至每公斤84元左右，肉品市場總經理黃加安說，休市3天沒拍賣，全國多出6萬多頭豬，價格有些微波動是正常現象，非因越南瘟豬走私事件影響，且雲林嚴格控管養豬業，也早於3年前禁用廚餘養豬，國產豬未受波及，消費者可以安心上市場採買豬肉。

黃加安表示，中元節前，全國毛豬平均價每公斤約88.7元，雲林縣平均價約86.5元，由於節後需求減少，加上休市3天，原全國一日平均出豬量為2萬2千頭，休市沒拍賣多出6萬多頭豬，因此供給穩定，並在相對需求沒有增加之下，價格便往回走，屬市場調整機制，也是正常情況。

黃加安說，日前爆發的越南走私豬肉流通管道，是在台越人透過網購平台買來自己吃的，品項為香腸、熱狗、肉乾等加工類肉製品，與本就有固定產銷通路或產銷履歷的國產豬，非重疊的消費鏈，民眾勿恐慌或產生預期心理。

黃加安指出，縣府2018年12月率全國之先，宣布禁止用廚餘養豬，近3年來養豬業者的畜牧場域及飼養方式都已經升級，方法也和過去不同，控管程序更是十分嚴謹，民眾在市場上買到的都是安全國產豬，不必過度憂心。

黃加安表示，防疫的首要要件就是邊境管理，其二是雲林縣落實禁用廚餘養豬，內外在管制措施並進，相信可有效避免病菌出現在國產豬上；不過農民較憂心病菌若透過運輸車或食物冷凍車傳播，恐有交叉疑慮，政府應設法解決，防堵任何可能的破口。