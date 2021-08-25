企業老董資助環科大棒球隊 轉換形式燃燒棒球魂

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林虎尾志豪鍋爐董事長張松竹（粉衣者）熱愛棒球運動，每年贊助環球科技大學棒球隊體育經費，因球隊表現優異，是雲林縣唯一大專甲組球隊，今年贊助經費加碼至50萬元。記者陳苡葳／翻攝
雲林虎尾志豪鍋爐董事長張松竹（粉衣者）熱愛棒球運動，每年贊助環球科技大學棒球隊體育經費，因球隊表現優異，是雲林縣唯一大專甲組球隊，今年贊助經費加碼至50萬元。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣虎尾鎮在地工業志豪鍋爐董事長張松竹熱愛棒球運動，7年前開始資助環球科技大學棒球隊，每年贊助30萬元經費，今年球隊表現優異，是雲林縣唯一大專甲組球隊，贊助經費更加碼至50萬元，完善校方推廣專業棒球教育資源；另校方今天也啟用體育館木質地板，新材質地板可吸收運動員運動時的衝擊力，減低震動度，對球員產生保護作用，避免運動傷害

張松竹雖非棒球選手，但是相當喜歡觀賞棒球賽。校方說，張多年前獲知學校組織棒球隊，二話不說開始年年贊助30萬元體育經費，支持地方發展棒球運動，藉機也扶植在地學子朝體育夢前進。

環球科大校長沈健華說，張松竹經營的志豪工業公司在地耕耘20多年，是地方知名企業，除贊助過職業球隊，對地方學子的關照更是不遺餘力，張更連年擔任球隊領隊率隊出賽。

「只要球隊獲獎，就像是我得獎！」張松竹開心分享，當在場外看著每位球員卯足全力打球，令他更堅定要續以實質協助，助球隊一臂之力的決心，內心的棒球魂也因此轉換另一種形式繼續燃燒。

今年適逢環球科大創校30周年，校方也投入700萬元重新鋪設體育館室內地板，今天邀請永春高中、正心中學、斗六高中、成功高中、水里商工、竹山高中及田中高中等高中職學校籃球隊見證新設施啟用。

體育室主任陳聰獻說，體育館規格媲美國際等級，不過原有場地易使球員在劇烈運動中，可能因摔傷而造成膝蓋損蓋，或產生其他運動傷害，可能對日後運動生活有影響。

近年校方極力更新運動設施，陳聰獻表示，新設地板採用木頭材質，場內2座籃球場可同時打球，不僅提升對球員的保護力，也能降低場地損耗，延長使用年限。

環球科技大學今年適逢創校30周年，校方投入700萬元重新鋪設體育館室內地板，改以木質鋪設增加球員運動時的保護力。記者陳苡葳／翻攝
環球科技大學今年適逢創校30周年，校方投入700萬元重新鋪設體育館室內地板，改以木質鋪設增加球員運動時的保護力。記者陳苡葳／翻攝

體育 運動傷害 斗六

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