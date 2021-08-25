快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

嘉市府再推購物節活動 盼振興經濟刺激消費

中央社 / 嘉義市25日電

嘉義市長黃敏惠昨天宣布普發新台幣2000元。市府今天表示，11月起再度推出嘉義市購物節活動，並延續去年「嘉遊金」回饋來嘉市住宿旅客，盼振興在地經濟與刺激民生消費。

嘉義市建設處長田長沛表示，2021嘉義市購物節自今年11月1日起至明年1月2日，活動期間遊客只要到嘉義市消費、取得合法消費憑據並加入LINE活動官方帳號登錄，有機會把總價值新台幣100萬元以上的多項獎品帶回家。

建設處表示，今年改變發票登錄門檻，任何消費都可持續登錄、累積金額，每消費滿500元就得到一個抽獎機會，每個人最多有20個抽獎機會，買越多、中獎機率越大。

建設處指出，針對購物節全市串聯行動，市府持續邀請在地旅宿業者、咖啡甜品店與各大商圈店家等業者一起參加。9月15日起串聯正式啟動，最新消息可關注嘉義市購物節臉書（Facebook）粉絲專頁。

建設處表示，去年旅館業者大力支持，回饋來嘉義市住宿的旅客，推出「嘉遊金600元」優惠活動，讓旅客「來嘉住一晚、現賺600元」，其中300元可現抵房價，另外300元「購物嘉遊金」可直接到「購物節特約商店」折抵消費，今年則會延續「嘉遊金600元」活動。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，重創產業與民生經濟，對以服務業為主的嘉義市影響甚鉅。嘉義市政府因應行政院擬發振興五倍券促進內需消費，為了拚經濟、搶商機，黃敏惠昨天宣布加碼普發現金2000元。

嘉義

延伸閱讀

拚經濟搶商機 嘉義市將普發現金2000元

搭配五倍券加碼 嘉市長黃敏惠宣布普發現金2000元

高鐵嘉義站無軌道連結台鐵 黃敏惠籲中央重視

黃敏惠喊話讓嘉義輕軌圓夢 王美惠：有助縣市交通觀光

相關新聞

反南鐵東移抗議民進黨 打壓社運

針對台南市政府8月20日對於反對南鐵東移住戶黃春香家的強制拆除，南鐵黃春香家關注組等NGO下午前往民進黨中央黨部抗議，諷...

曾文水庫結束連續22天調節放水 總計放出逾5億噸水

前一波西南氣流帶來大雨，曾文水庫從8月2日起持續進行調節性放水，近日雨勢歇緩上游集水區入流量降低，管理中心決定今天上午9...

企業老董資助環科大棒球隊 轉換形式燃燒棒球魂

雲林縣虎尾鎮在地工業志豪鍋爐董事長張松竹熱愛棒球運動，7年前開始資助環球科技大學棒球隊，每年贊助30萬元經費，今年球隊表...

鹿草鄉都計道路拓寬將拆5戶建物 地主疑黑箱要抗爭

嘉義縣鹿草鄉公所明天上午將舉行都計道路4之1、3之6拓寬工程協議價購會議；3之6地主葉英俊等人說，巷弄道路路寬由現在3公...

台南市農業局長不好當？突又「換人」 黃偉哲說原因

台南市政府小內閣異動，原農業局長謝耀清調任12職等的「市府技監」，由曾任農業局副局長多年的市府研考會副主委李建裕回鍋升任...

台南38處二手輔具資源站今成立 免費借用

台南市38處二手輔具資源站今天正式成立，遍及37行政區社區關懷據點，社會局啟動「二手輔具新生命、便利取得免擔心」計畫授旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。