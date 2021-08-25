嘉市府再推購物節活動 盼振興經濟刺激消費

嘉義市長黃敏惠昨天宣布普發新台幣2000元。市府今天表示，11月起再度推出嘉義市購物節活動，並延續去年「嘉遊金」回饋來嘉市住宿旅客，盼振興在地經濟與刺激民生消費。

嘉義市建設處長田長沛表示，2021嘉義市購物節自今年11月1日起至明年1月2日，活動期間遊客只要到嘉義市消費、取得合法消費憑據並加入LINE活動官方帳號登錄，有機會把總價值新台幣100萬元以上的多項獎品帶回家。

建設處表示，今年改變發票登錄門檻，任何消費都可持續登錄、累積金額，每消費滿500元就得到一個抽獎機會，每個人最多有20個抽獎機會，買越多、中獎機率越大。

建設處指出，針對購物節全市串聯行動，市府持續邀請在地旅宿業者、咖啡甜品店與各大商圈店家等業者一起參加。9月15日起串聯正式啟動，最新消息可關注嘉義市購物節臉書（Facebook）粉絲專頁。

建設處表示，去年旅館業者大力支持，回饋來嘉義市住宿的旅客，推出「嘉遊金600元」優惠活動，讓旅客「來嘉住一晚、現賺600元」，其中300元可現抵房價，另外300元「購物嘉遊金」可直接到「購物節特約商店」折抵消費，今年則會延續「嘉遊金600元」活動。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，重創產業與民生經濟，對以服務業為主的嘉義市影響甚鉅。嘉義市政府因應行政院擬發振興五倍券促進內需消費，為了拚經濟、搶商機，黃敏惠昨天宣布加碼普發現金2000元。