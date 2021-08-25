鹿草鄉都計道路拓寬將拆5戶建物 地主疑黑箱要抗爭

嘉義縣鹿草鄉公所明天上午將舉行都計道路4之1、3之6拓寬工程協議價購會議；3之6地主葉英俊等人說，巷弄道路路寬由現在3公尺，擴大路寬為12公尺，比周邊主要道路10公尺還寬，拓寬沒急迫的必要，且要拆遷5戶建物，他們質疑公所黑箱作業，要求重新檢討路寬，未獲地主同意，不能強行發包動工，明天上午他們將到公所抗爭。

葉英俊等地主陳情說，都計3之6道路新闢建工程沒立即性及必要性，路寬由3公尺一口氣要拓寬到12公尺，加寬9公尺，將拆除房屋，侵害人民居住權，原都計拓寬計畫只有4之1道路，後來公所增加3之6道路拓寬，將兩案合併處理。

他們表示，3之6道路長 度只有215公尺，卻要拓寬12公尺，無必要及正當性，當初都市計畫是在91年檢討，一旦住家門前道路拓寬到12公尺，房屋將面臨拆除，影響舊建物結構，公所舉辦徵收發送通知過程，影響陳情人權益，他們訴求停止3之6道路拓寬，或變更計畫縮減路寬。

鹿草鄉長楊秀玉說，從81年起，都計案歷經3位鄉長，3之6路寬都維持12公尺，路寬並非她任內都計檢討定案，她是執行公共政策，此有資料可供查證，拓寬道路是未來發展必備要件之一，拓寬列入營建署生活圈道路闢建計畫及下水道系統，中央及縣府補助經費有著落。