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八大行業業者抗議無法營業 黃偉哲：中央有開放原則

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
八大行業至今仍未恢復營業，影響很多人的生計。本報資料照片
八大行業至今仍未恢復營業，影響很多人的生計。本報資料照片

國內本土病例今天終於「+0」，也引發是否有進一步開放措施的討論，到目前為止，電子遊藝與KTV等八大場所都未能營業，台南市業者明天將集結抗議，台南市長黃偉哲表示，希望管制不是遙遙無期，昨天衛生福利部長陳時中已公布開放原則，將建議中央能盡快確定細節，地方會配合執行。

國內疫情警戒2級延長到9月6日，但疫情趨緩，本土病例連續多日個位數，今天終於歸零，雖然專家表示持續「+0」可能有困難，但近期疫情確實穩定，電子遊藝場等尚未開放營業的業者也紛紛提出要求，據悉，台南市業者已集結數百人，明天下午將在水萍塭公園集結抗議，爭取開放營業。

黃偉哲今天在防疫記者會中表示，雖然今天+0，但大家仍要提高警覺，注意防疫，在國外疫情仍嚴峻之下，隨時可能出現破口。

針對電子遊藝業者爭取營業，黃偉哲表示，陳時中昨天已說過，有良好防疫指引、能落實執行且主管單位能管理，就有開放可能，振興經濟與防疫一樣重要，這一段時間大家都很辛苦，如果疫情持續平穩，會建議中央盡快訂出開放的細節。

疫情 黃偉哲 陳時中

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