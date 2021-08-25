曾文水庫結束連續22天調節放水 總計放出逾5億噸水

前一波西南氣流帶來大雨，曾文水庫從8月2日起持續進行調節性放水，近日雨勢歇緩上游集水區入流量降低，管理中心決定今天上午9點結束放水，未來將視第2期稻作供灌需求，適時放水至烏山頭水庫。南水局則表示，8月2日17時至8月25日9時，累計進水量5.8億立方公尺，調節性放水量約5.09億立方公尺。

曾文水庫這波調節性放水從2日下午5時開始，至今天上午累計超過22天，這段期間管理單位除開啟溢洪道閘門進行調節性放水，因乾旱已久，也進行水庫下游河道淤泥暫置場沖淤作業，為水庫抽泥作業清出更多的暫置空間，並透過永久河道放水道及防淤隧道進行放水及排砂，加上發電放水進行發電。

8月初的西南氣流及颱風環流、熱帶低壓等一路帶來豐沛降雨，為曾文水庫灌進超過一座曾文水庫的進水量；調節放出水量也已接近一座曾文水庫的蓄水量，因連日來曾文水庫集水區降雨漸趨平緩，進入水庫的流量明顯降低，考量多保留蓄水量，今天上午9時結束放水。

曾文水庫至今天下午還有95.89%的蓄水率，蓄水量為4.8億立方公尺，烏山頭水庫蓄水率則超過91%，蓄水量7188萬立方公尺，2座水庫合計有效蓄水量超過5.6億立方公尺。目前正值嘉南區第2期稻作供灌期間，後續將視供灌需求適時放水至烏山頭水庫蓄存。