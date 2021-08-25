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台南市農業局長不好當？突又「換人」 黃偉哲說原因
台南市政府小內閣異動，原農業局長謝耀清調任12職等的「市府技監」，由曾任農業局副局長多年的市府研考會副主委李建裕回鍋升任，人事案今天生效。
台南市長黃偉哲今天表示，職務調動是考量更多面向的部局，1年多的疫情期間，台南農業產銷可說是「驚險過關」，感謝謝耀清局長帶領農業局同仁的努力，新局長由李建裕接任，是因李曾多次代理局長，熟稔農業事務，兩位前後任局長都有文官體系完整訓練，表現也都中規中矩。
李建裕今天以新任農業局長身分出席台南麻豆文旦外銷日本記者會時表示，證實昨天下午接到人事令，今天上任。李建裕曾任農業局副局長多年，後來調任原市府研考會副主委，對農業相關業務可說是駕輕就熟，上任後首要工作就是台南文旦產銷。
台南市長黃偉哲上任後，農業局長已換第3人，第一任是前新市區農會總幹事李朝塘任期1年多，後由謝耀清接任，謝最早是台南縣家畜疾病防治所長，後來擔任中央農委會畜牧處長、防檢局動物檢疫組長，去年2月接任台南市府農業局長，上任1年多來積極任事，昨晚在農業局媒體群組告別「謝謝大家570個日子以來的照顧與支持，今天調任台南市政府技監。」因事發突然也引起議論，但據了解，農業局長可能異動已傳聞一段時間。
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