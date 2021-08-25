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台南38處二手輔具資源站今成立 免費借用

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲指出，每年申請輔具補助的經費平均約1億1千多萬元，二手輔具將可節省大量經費，賦予本來已被閒置的輔具新生命。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲指出，每年申請輔具補助的經費平均約1億1千多萬元，二手輔具將可節省大量經費，賦予本來已被閒置的輔具新生命。記者鄭維真／攝影

台南市38處二手輔具資源站今天正式成立，遍及37行政區社區關懷據點，社會局啟動「二手輔具新生命、便利取得免擔心」計畫授旗儀式，鼓勵民眾將不使用的輔具交給清潔隊或輔具中心回收，維修消毒後再配送到各資源站讓有需求的人免費借用，包括助行器、便盆椅、輪椅等簡易輔具都能就近選用。

市長黃偉哲指出，每年申請輔具補助的經費平均約1億1千多萬元，二手輔具將可節省大量經費，賦予本來已被閒置的輔具新生命，也讓有需要的市民可就近、快速、無負擔地獲得輔具的協助。

社會局設有3處輔具資源中心、5處據點，委託華仁基金會、伊甸基金會提供包含各類輔具免費評估、輔具相關問題諮詢、輔具維修租借與二手輔具回收媒合等服務，過去每年服務約4萬8千人次。其中，去年二手輔具回收2204件、媒合595件，藉由此次計畫，民眾可將不需再用的輔具交由清潔隊資源回收車或輔具資源中心，在清潔、消毒、維修後，再提供需要的民眾申請使用，以節省民眾支出及資源回收再利用的環保概念。

另外，二手輔具資源站提供簡易輔具如助行器、輪椅，提供民眾臨時的短期借用，可就近借用，不用負擔任何費用，民眾也可下載社會局社福地圖APP，查詢各站點現有的輔具項目。

台南市38處二手輔具資源站今天正式成立，遍及37行政區社區關懷據點。記者鄭維真／攝影
台南市38處二手輔具資源站今天正式成立，遍及37行政區社區關懷據點。記者鄭維真／攝影

資源回收 黃偉哲

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