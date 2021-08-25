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曾文水庫入流趨緩 結束逾22天調節性放水

中央社 / 台南25日電

曾文水庫自行8月2日起持續進行調節性放水，近日因上游集水區入流量降低，管理單位決定今天上午9時結束放水，未來將視第2期稻作供灌需求，適時放水至烏山頭水庫。

曾文水庫這波調節性放水從2日下午5時開始，至今天上午累計超過22天，管理單位除利用溢洪道進行調節性放水，騰出滯洪空間，同時進行水庫下游河道淤泥暫置場沖淤作業，以利水庫抽泥作業持續進行，更透過永久河道放水道及防淤隧道進行放水及排砂，並適時開啟發電放水路進行發電。

經濟部水利署南區水資源局依觀測資料發現，近日曾文水庫集水區降雨不明顯，入流量降低，考量未來幾天發生大規模降雨的機率不高，因此決定於上午結束調節性放水。

南區水資源局副局長蘇柄源表示，這波調節性放水作業相當順利，曾文水庫上午仍有超過95%的蓄水率，集水區雖持續入流，但預估不會帶來太多水量，因此決定保留蓄水量，將水資源做最有效運用，也希望民眾有水當思無水之苦，養成節約用水好習慣。

蘇柄源指出，由於目前正值嘉南區第2期稻作供灌期間，後續將視供灌需求適時放水至烏山頭水庫蓄存、出水，烏山頭水庫上午蓄水率則超過91%，2座水庫合計有效蓄水量超過5.6億立方公尺。

曾文水庫集水區 水資源

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