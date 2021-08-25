台灣下單日本取貨 台南文旦外銷啟動

台南文旦進入採收期，外銷日本作業今天啟動，產地首批集貨4.2公噸經檢疫處理後，預計9月中旬啟運，台南市農業局並輔導2家貿易商提供「台灣下單、日本取貨」服務。

台南市長黃偉哲上午到麻豆區出席台南文旦外銷日本市場宣傳活動時表示，台灣文旦在睽違20年後，去年再度外銷日本，今年是重啟外銷日本第2年，在農糧署與市府積極拓展市場下，近日已收到許多訂單，顯示台南文旦品質受到日本市場肯定，期盼藉由持續行銷推廣，讓國外消費者一吃就成老主顧。

他說，日本消費者很挑剔，算是頂級的客戶，台南文旦內銷產能目前為止是蠻緊的，但為了打開市場通路，把內銷的挪一部分到外銷，希望擴大銷售額，相信未來外銷成績非常樂觀。

台南市政府農業局長李建裕表示，台南文旦品質穩定，深受貿易商青睞，除了今天有4.2公噸準備銷往日本外，預計29日會再有10.5公噸送往檢疫處理，預計9月下旬抵達日本。

台南市農業局指出，台南文旦種植面積1109公頃，約占全台27%，年產量2萬5972公噸。台灣文旦柚主要外銷市場為中國，去年全台外銷中國占比為73%，為避免市場過度集中，台南市政府持續開拓日本、加拿大及新加坡等市場，今年並輔導2家貿易商提供「台灣下單、日本取貨」訂購服務。