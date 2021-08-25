快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

台灣下單日本取貨 台南文旦外銷啟動

中央社 / 台南25日電

台南文旦進入採收期，外銷日本作業今天啟動，產地首批集貨4.2公噸經檢疫處理後，預計9月中旬啟運，台南市農業局並輔導2家貿易商提供「台灣下單、日本取貨」服務。

台南市長黃偉哲上午到麻豆區出席台南文旦外銷日本市場宣傳活動時表示，台灣文旦在睽違20年後，去年再度外銷日本，今年是重啟外銷日本第2年，在農糧署與市府積極拓展市場下，近日已收到許多訂單，顯示台南文旦品質受到日本市場肯定，期盼藉由持續行銷推廣，讓國外消費者一吃就成老主顧。

他說，日本消費者很挑剔，算是頂級的客戶，台南文旦內銷產能目前為止是蠻緊的，但為了打開市場通路，把內銷的挪一部分到外銷，希望擴大銷售額，相信未來外銷成績非常樂觀。

台南市政府農業局長李建裕表示，台南文旦品質穩定，深受貿易商青睞，除了今天有4.2公噸準備銷往日本外，預計29日會再有10.5公噸送往檢疫處理，預計9月下旬抵達日本。

台南市農業局指出，台南文旦種植面積1109公頃，約占全台27%，年產量2萬5972公噸。台灣文旦柚主要外銷市場為中國，去年全台外銷中國占比為73%，為避免市場過度集中，台南市政府持續開拓日本、加拿大及新加坡等市場，今年並輔導2家貿易商提供「台灣下單、日本取貨」訂購服務。

日本 文旦 加拿大

延伸閱讀

催買氣！台南麻豆小農做愛心 連7年捐文旦義賣助植物人

台南文旦成功打開外銷日本 今年還可台灣下單日本取貨

日本信越2度調漲矽利光價格 崇越電將受惠

東奧／大陸奧運國手曝金牌「掉漆」 日本造幣局回應

相關新聞

反南鐵東移抗議民進黨 打壓社運

針對台南市政府8月20日對於反對南鐵東移住戶黃春香家的強制拆除，南鐵黃春香家關注組等NGO下午前往民進黨中央黨部抗議，諷...

曾文水庫結束連續22天調節放水 總計放出逾5億噸水

前一波西南氣流帶來大雨，曾文水庫從8月2日起持續進行調節性放水，近日雨勢歇緩上游集水區入流量降低，管理中心決定今天上午9...

企業老董資助環科大棒球隊 轉換形式燃燒棒球魂

雲林縣虎尾鎮在地工業志豪鍋爐董事長張松竹熱愛棒球運動，7年前開始資助環球科技大學棒球隊，每年贊助30萬元經費，今年球隊表...

鹿草鄉都計道路拓寬將拆5戶建物 地主疑黑箱要抗爭

嘉義縣鹿草鄉公所明天上午將舉行都計道路4之1、3之6拓寬工程協議價購會議；3之6地主葉英俊等人說，巷弄道路路寬由現在3公...

台南市農業局長不好當？突又「換人」 黃偉哲說原因

台南市政府小內閣異動，原農業局長謝耀清調任12職等的「市府技監」，由曾任農業局副局長多年的市府研考會副主委李建裕回鍋升任...

台南38處二手輔具資源站今成立 免費借用

台南市38處二手輔具資源站今天正式成立，遍及37行政區社區關懷據點，社會局啟動「二手輔具新生命、便利取得免擔心」計畫授旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。