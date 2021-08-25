走私貓遭安樂死 黃偉哲盼修正制度

海巡署查獲154隻走私貓全被安樂死引起議論，台南市長黃偉哲今天表示，這是一個制度，他希望修正這個制度。

黃偉哲今天出席台南市東區一家咖啡廳寵物友善空間標章掛牌時指出，他希望打造台南市成為一個寵物友善的城市，但光靠公務人員是沒有辦法的，廣為傳播對寵物友善及愛護動物的概念，應從學校教育、社會教育、社團開始，市府也願意做。

對於日前154隻走私貓被安樂死，黃偉哲說，走私貓被人道處理，自己心裡很難過，這不是某個官員或某一個海巡人員的事情，這是一個制度，不論是制度殺貓或制度殺寵物，他希望修正這個制度。

黃偉哲表示，不管對毛小孩、喵星人或其他寵物，大家應更有愛心，對待牠們像對待家人一樣，也讓虐貓、虐狗、或虐待寵物，移風易俗。