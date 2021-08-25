快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

催買氣！台南麻豆小農做愛心 連7年捐文旦義賣助植物人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆柚農捐文旦義賣幫助創世基金會。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆柚農捐文旦義賣幫助創世基金會。記者吳淑玲／攝影

台南麻豆柚農捐文旦義賣幫助創世基金會已經7年，今年受到疫情影響，1200盒的文旦禮盒，至今只賣了300多盒左右，市議員陳秋宏今天到柚農李明彥的「汽球彥」文旦園開箱催買氣，呼籲大家踴躍認購文旦，幫助公益團體及弱勢朋友。

創世基金會台南分院表示，多年來在麻豆小農的幫助下、捐贈3千餘台斤的文旦，裝成禮盒義賣，所得用來幫助照顧植物人，也都能順利的將這些文旦賣光。但今年受到新冠肺炎疫情影響，文旦義賣的情況不是很理想。

麻豆小農李明彥今年捐贈120盒文旦，家中種文旦已有50年，李明彥青年返鄉接棒，捐文旦做愛心，家人都很支持。

陳秋宏今天邀請知名網紅asso大叔，到李明彥文旦園開箱文旦，透過網路向大家介紹麻豆文旦的好，農業局長李建裕、麻豆區長柳世雄等，也都到場力挺，呼籲大家踴躍向創世基金會購買文旦，幫助台南分院照顧的60位植物人。

創世台南分院長孫淑媛說，感謝麻豆柚農連7年捐助文旦禮盒義賣，替基金會安養院注入一股暖流，疫情當前，百業不易，經費大受影響，懇請各界認助5台斤裝賣420元或10台斤裝賣750元的麻豆文旦禮盒，另外也有伊莎貝爾月餅禮盒，用行動支持植物人長年服務。愛心專線（06）2601655

台南麻豆柚農捐文旦義賣幫助創世基金會。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆柚農捐文旦義賣幫助創世基金會。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆柚農捐文旦義賣幫助創世基金會。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆柚農捐文旦義賣幫助創世基金會。記者吳淑玲／攝影

文旦 義賣 植物人

延伸閱讀

台南文旦成功打開外銷日本 今年還可台灣下單日本取貨

雲林大斗六文旦外銷首航 首批前進加拿大

斗六文旦行銷加拿大 甜美好滋味征服國際

台南市下營文旦今天出貨 農會辦下營「A贏」文旦行銷會

相關新聞

反南鐵東移抗議民進黨 打壓社運

針對台南市政府8月20日對於反對南鐵東移住戶黃春香家的強制拆除，南鐵黃春香家關注組等NGO下午前往民進黨中央黨部抗議，諷...

曾文水庫結束連續22天調節放水 總計放出逾5億噸水

前一波西南氣流帶來大雨，曾文水庫從8月2日起持續進行調節性放水，近日雨勢歇緩上游集水區入流量降低，管理中心決定今天上午9...

企業老董資助環科大棒球隊 轉換形式燃燒棒球魂

雲林縣虎尾鎮在地工業志豪鍋爐董事長張松竹熱愛棒球運動，7年前開始資助環球科技大學棒球隊，每年贊助30萬元經費，今年球隊表...

鹿草鄉都計道路拓寬將拆5戶建物 地主疑黑箱要抗爭

嘉義縣鹿草鄉公所明天上午將舉行都計道路4之1、3之6拓寬工程協議價購會議；3之6地主葉英俊等人說，巷弄道路路寬由現在3公...

台南市農業局長不好當？突又「換人」 黃偉哲說原因

台南市政府小內閣異動，原農業局長謝耀清調任12職等的「市府技監」，由曾任農業局副局長多年的市府研考會副主委李建裕回鍋升任...

台南38處二手輔具資源站今成立 免費借用

台南市38處二手輔具資源站今天正式成立，遍及37行政區社區關懷據點，社會局啟動「二手輔具新生命、便利取得免擔心」計畫授旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。