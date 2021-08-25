催買氣！台南麻豆小農做愛心 連7年捐文旦義賣助植物人

台南麻豆柚農捐文旦義賣幫助創世基金會已經7年，今年受到疫情影響，1200盒的文旦禮盒，至今只賣了300多盒左右，市議員陳秋宏今天到柚農李明彥的「汽球彥」文旦園開箱催買氣，呼籲大家踴躍認購文旦，幫助公益團體及弱勢朋友。

創世基金會台南分院表示，多年來在麻豆小農的幫助下、捐贈3千餘台斤的文旦，裝成禮盒義賣，所得用來幫助照顧植物人，也都能順利的將這些文旦賣光。但今年受到新冠肺炎疫情影響，文旦義賣的情況不是很理想。

麻豆小農李明彥今年捐贈120盒文旦，家中種文旦已有50年，李明彥青年返鄉接棒，捐文旦做愛心，家人都很支持。

陳秋宏今天邀請知名網紅asso大叔，到李明彥文旦園開箱文旦，透過網路向大家介紹麻豆文旦的好，農業局長李建裕、麻豆區長柳世雄等，也都到場力挺，呼籲大家踴躍向創世基金會購買文旦，幫助台南分院照顧的60位植物人。