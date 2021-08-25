南科F、G區都市計畫發布實施 預計兩年完成工程施作

因應南科周遭快速發展，台南市府優先選擇南科特定區F及G區約114公頃辦理開發，都市計畫已於8月13日公告發布實施，預計於112年完成工程施作，未來將預計引進1萬5000人，加速善化新市南科周遭發展。

市府都發局長莊德樑表示，位處大台南地理中心的南科特定區，自93年辦理第一期開發作業迄今已逾10年，已開發的L&M區住宅申請建築面積已超過7成，預估未來5年內將趨於飽和。

市長黃偉哲指出，為因應並紓解南科園區與樹谷園區持續增長就業人口壓力，市府就市場供需、區位條件及財務評估等面向綜合考量後，優先選擇F及G區辦理開發，都市計畫並於110年8月13日公告發布實施，預計於112年完成工程施作。

都發局表示，本案計畫區位於南科特定區東側，位處台鐵以西及高鐵以東之間，行政轄區隸屬善化區及新市區。其範圍東側約以18-24M道路(台19甲)為界；南側則以3-50M道路(西拉雅大道)為界，與開發區塊O相鄰；西側以高鐵為界；北側則與開發區塊E相鄰，計畫面積約114公頃。

上述計畫範圍內屬於浮動分區開發區塊，扣除益民寮既有社區及部分已開闢道路外，其餘以區段徵收方式辦理開發，未來開發後預計可引入1萬5千人計畫人口，提供約55公頃住宅區、9公頃商業用地，並透過公共設施劃設，整合周邊藍綠軸帶系統，建構防洪、生態、低碳社區。

而範圍內目加溜灣大道(台19甲至南133段)於興闢完成後，亦可紓緩科學園區與善化地區交通衝擊，提高交通便利性。

另配合台鐵捷運化、大台南公車系統及自行車道系統建置，結合大眾運輸導向（TOD）理念，於台19甲及西拉雅大道交口處，劃設一轉乘站，以建構完善運輸系統。