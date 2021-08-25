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疫情中廚餘大爆發 南市鼓勵家戶堆肥並送培養土

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
疫情下廚餘量大增，台南市環保局鼓勵民眾借用廚餘堆肥桶將廚餘化為肥料，可用於植栽。圖／南市環保局提供
疫情下廚餘量大增，台南市環保局鼓勵民眾借用廚餘堆肥桶將廚餘化為肥料，可用於植栽。圖／南市環保局提供

疫情廚餘大增，台南市環保局鼓勵民眾將吃剩的果皮、烹調時淘汰的菜葉等生廚餘，放入廚餘堆肥桶發酵轉化成肥料，固體肥料用於植栽，液肥可通水管。除推出免費出借廚餘堆肥桶服務，還加碼贈送2包培養土。

疫情改變民眾生活飲食消費型態，外帶或在家烹調頻率增多，廚餘跟著增加，南市環保局統計，去年平均日廚餘量51公噸，今年達到71公噸。

環保局長謝世傑說，各區清潔隊都設置1至2名廚餘堆肥輔導員，輔導家戶、社區、里、學校及機關團體製作生廚餘堆肥，市民每家戶可免費借用1個20公升廚餘堆肥桶，團體可借用88公升廚餘堆肥桶，借桶時輔導員會講解製作方法，學後回家就能現做，感受廚餘堆肥桶做堆肥的便利性與樂趣。

佳里清潔隊黃姓廚餘堆肥輔導員說，佳里區已有2千餘戶借用廚餘堆肥桶，將果皮、菜葉等回歸於土壤，是最徹底的永續循環。她還輔導社區成立空中菜園，省下肥料錢也讓垃圾減量。廚餘桶做堆肥，約3個月內會產生液態肥及固體堆肥，約25天前的液態肥可稀釋做清潔劑，1個月後的液態肥可稀釋做肥料，也可倒入化糞池分解臭味。不少家戶、社區以自製堆肥設置開心農園，栽植的蔬果成長好，吃起來更安心。

台南市環保局建置有廚餘堆肥場，將民眾家中產生的果皮、菜葉等生廚餘製成肥料「尚介肥」，適合做基肥，在台南地區農會、麻豆區農會、新化區農會、西港區農會、七股區農會均有販售，以20公斤裝為主，今年也新增了後壁區農會和鹽水區農會為銷售據點，讓溪北地區農民有更多選擇。

東區藏金閣（南市東區府東街41巷6號）也增加販售輕便型1.5公斤裝和家庭用3公斤裝，相關資訊請上台南市廚餘多元利用資訊網。欲借用廚餘堆肥桶請洽各區清潔隊或安平大型智慧資收站。

疫情下廚餘量大增，台南市環保局鼓勵民眾借用廚餘堆肥桶將廚餘化為肥料。圖／南市環保局提供
疫情下廚餘量大增，台南市環保局鼓勵民眾借用廚餘堆肥桶將廚餘化為肥料。圖／南市環保局提供

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