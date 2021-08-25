快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

善化店家踴躍助華山零錢捐 愛心議員大方捐10萬

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
善化店家踴躍助華山零錢捐，立委郭國文、善化區長方澤心（右二）、市議員林志展（左一）出席，林志展當場捐10萬元。記者謝進盛／攝影
善化店家踴躍助華山零錢捐，立委郭國文、善化區長方澤心（右二）、市議員林志展（左一）出席，林志展當場捐10萬元。記者謝進盛／攝影

疫情衝擊百業，許多業者都在苦撐，在最艱困時刻，台南市善化區一群愛心店家，積極認助華山基金會愛心功德桶，擺放店面顯眼處供民眾捐零錢做愛心，市議員林志展今捐出10萬元，邀請鄉親一起幫助身邊困苦長輩。

華山基金會善化天使站及業者今在善化慶安宮前廣場，舉辦簡易認助活動，邀請神明做見證，在天助自助加持下，希望更多善心者加入。立委郭國文、善化區長方澤心、市議員林志展也到場，多次捐善款助弱勢的林志展當場掏出10萬元現金捐助。

華山基金會善化天使站統計，華山基金會善化天使站在疫情前僅有25個愛心功德桶擺放點，疫情嚴峻期間不減反增，多了10處新認養點，逆勢成長4成，累計達到35處。

這些愛心店家除在店面擺放愛心功德桶外，也紛紛加碼捐贈物資及捐款服務經費，不遺餘力堅持做公益。如今各行各業逐漸恢復正常運作，華山善化天使站呼籲更多在地店家加入認助行列，目標希望在9月底前突破50個愛心點。

而隨著政府一連串的振興措施即將展開，也期盼民眾到店消費之餘皆能順手行善，捐出口袋中的零錢，幫助華山服務的弱勢長輩，一元不嫌少、一塊積功德，陪伴孤老一起攜手度過疫情時代。

台南市善化區一群愛心店家，積極認助華山基金會愛心功德桶，擺放店面顯眼處供民眾捐零錢做愛心。記者謝進盛／攝影
台南市善化區一群愛心店家，積極認助華山基金會愛心功德桶，擺放店面顯眼處供民眾捐零錢做愛心。記者謝進盛／攝影
熱心參與的商家。記者謝進盛／攝影
熱心參與的商家。記者謝進盛／攝影

愛心 疫情 員林

延伸閱讀

國三台南善化段火燒車 砂石車司機驚險逃生

新港社地方文化館舉辦台南市善化藝術學會會員聯展

善化6連棟透天厝火警3間波及 消防疏散逾20人

台南善化三合院疑遭租客點火 屋主兒子輕傷送醫

相關新聞

反南鐵東移抗議民進黨 打壓社運

針對台南市政府8月20日對於反對南鐵東移住戶黃春香家的強制拆除，南鐵黃春香家關注組等NGO下午前往民進黨中央黨部抗議，諷...

曾文水庫結束連續22天調節放水 總計放出逾5億噸水

前一波西南氣流帶來大雨，曾文水庫從8月2日起持續進行調節性放水，近日雨勢歇緩上游集水區入流量降低，管理中心決定今天上午9...

企業老董資助環科大棒球隊 轉換形式燃燒棒球魂

雲林縣虎尾鎮在地工業志豪鍋爐董事長張松竹熱愛棒球運動，7年前開始資助環球科技大學棒球隊，每年贊助30萬元經費，今年球隊表...

鹿草鄉都計道路拓寬將拆5戶建物 地主疑黑箱要抗爭

嘉義縣鹿草鄉公所明天上午將舉行都計道路4之1、3之6拓寬工程協議價購會議；3之6地主葉英俊等人說，巷弄道路路寬由現在3公...

台南市農業局長不好當？突又「換人」 黃偉哲說原因

台南市政府小內閣異動，原農業局長謝耀清調任12職等的「市府技監」，由曾任農業局副局長多年的市府研考會副主委李建裕回鍋升任...

台南38處二手輔具資源站今成立 免費借用

台南市38處二手輔具資源站今天正式成立，遍及37行政區社區關懷據點，社會局啟動「二手輔具新生命、便利取得免擔心」計畫授旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。