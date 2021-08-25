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善化店家踴躍助華山零錢捐 愛心議員大方捐10萬
疫情衝擊百業，許多業者都在苦撐，在最艱困時刻，台南市善化區一群愛心店家，積極認助華山基金會愛心功德桶，擺放店面顯眼處供民眾捐零錢做愛心，市議員林志展今捐出10萬元，邀請鄉親一起幫助身邊困苦長輩。
華山基金會善化天使站及業者今在善化慶安宮前廣場，舉辦簡易認助活動，邀請神明做見證，在天助自助加持下，希望更多善心者加入。立委郭國文、善化區長方澤心、市議員林志展也到場，多次捐善款助弱勢的林志展當場掏出10萬元現金捐助。
華山基金會善化天使站統計，華山基金會善化天使站在疫情前僅有25個愛心功德桶擺放點，疫情嚴峻期間不減反增，多了10處新認養點，逆勢成長4成，累計達到35處。
這些愛心店家除在店面擺放愛心功德桶外，也紛紛加碼捐贈物資及捐款服務經費，不遺餘力堅持做公益。如今各行各業逐漸恢復正常運作，華山善化天使站呼籲更多在地店家加入認助行列，目標希望在9月底前突破50個愛心點。
而隨著政府一連串的振興措施即將展開，也期盼民眾到店消費之餘皆能順手行善，捐出口袋中的零錢，幫助華山服務的弱勢長輩，一元不嫌少、一塊積功德，陪伴孤老一起攜手度過疫情時代。
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