快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林16年來入選第1艘旗鑑 虎尾康樂隊快樂首航

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾5個社區聯合爭取入選衛福部旗鑑計畫，今天首航在墾地里社區組成快樂康樂隊開第一堂課，吸引婆婆媽媽參加。記者蔡維斌／翻攝
虎尾5個社區聯合爭取入選衛福部旗鑑計畫，今天首航在墾地里社區組成快樂康樂隊開第一堂課，吸引婆婆媽媽參加。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣虎尾鎮北溪，墾地，頂溪，安溪，興中等5個社區，聯合為雲林縣爭取到16年來第一艘聯合大旗艦計畫的子計畫「聯合康樂隊」，今天在墾地社區開第一堂「多元舞蹈」課，社區媽媽練起舞來格外振奮，她們說，能為雲林駛出第一艘旗艦，感到無比光榮，跳起舞來更有勁。

這次獲選入榜的虎尾旗鑑隊，是以北溪社區作為領航，以其社造的經驗，提出以音樂、舞蹈與藝術工作坊，帶動其他社區參與，5個社區跨里結盟，終能被選入衛部的大旗鑑計畫中，每年可獲補助推動社區各種活動，營造健康幸福社區。

虎尾鎮長丁學忠指出，旗鑑計畫就是從過去單一社區發展，擴大社區結合，打破里別限制，聯合分享社造經驗，結合成鑑隊航向幸福，如同母雞帶小雞，由一些社造成果較好的社區，分享推動社區的驗，帶動其他社區的發展，如此方可打造更寬廣的社區成果，讓更多人有幸福感。

丁學忠指出，推動社區活動、志工培訓過程中，往往因居民參與率低，導致計畫效果不彰，這次由社造經營不錯的北溪社區領航下，以音樂、舞蹈與藝術工作坊，帶動五個社區能贏得首航，殊屬難得，也期借由這次成功經驗，帶動更多社區結盟發展，營造幸福虎尾。

今天首航的第一堂課在墾地社區開課，這項聯合康樂隊，由不同社區每周辦理一次康樂志工課程，共聘講師，教導社區居民歌舞技能，打造跨社區聯合康樂隊。未來北溪社區主打太鼓；頂溪社區推動花舞，開花舞表演班；安溪社區透過樂器學習帶動音樂種子培養，興中社區則與虎科大休閒遊憩系學生配合，開了芳香療法課程；期待透過多元課程，促進更多居民參與。

虎尾5個社區聯合爭取入選衛福部旗鑑計畫，今天首航在墾地里社區組成快樂康樂隊開第一堂課，吸引婆婆媽媽參加。記者蔡維斌／翻攝
虎尾5個社區聯合爭取入選衛福部旗鑑計畫，今天首航在墾地里社區組成快樂康樂隊開第一堂課，吸引婆婆媽媽參加。記者蔡維斌／翻攝

延伸閱讀

護老農綠色照顧上路 即日起提案最高補助150萬元

熱心救援流浪犬貓 新店小城里辦公處化身愛心認養小棧

大學生深入菁桐社區 要讓偏鄉社區被看見

年久失修狂漏水！雲縣追加預算修二崙詔安社區活動中心

相關新聞

南市府小內閣人事異動 農業局換人前副局長升任

台南市政府小內閣再傳人事異動，農業局長謝耀清調任市府技監，由市府研考會副主委李建裕升任，人事令明生效。

嘉市藝文場館取消預約制 各館容留人數上限公布

嘉義市的公有場館因先前工廠群聚染疫案，7月底宣布暫時關閉，直到本月10日才開放但要採預約制，市府今天宣布文化局所轄的各藝...

台南購物節抽獎今年沒房子 黃偉哲「會再想辦法」

國內疫情趨緩，台南市政府即日起舉辦台南購物節活動，由於去年的購物節登錄發票抽獎送房子的活動，但今年只有車子，市長黃偉哲今...

雲林大斗六文旦外銷首航 首批前進加拿大

遠近馳名的雲林大斗六地區文旦，今年未因疫情升溫及乾旱雨災等受到太大衝擊，今天順利在斗六市嘉東合作農場啟動2貨櫃48公噸的...

雲林16年來入選第1艘旗鑑 虎尾康樂隊快樂首航

雲林縣虎尾鎮北溪，墾地，頂溪，安溪，興中等5個社區，聯合為雲林縣爭取到16年來第一艘聯合大旗艦計畫的子計畫「聯合康樂隊」...

嘉義未來主要交通樞紐 高架化車站工程2026年完工

負責工程施作的交通部鐵道局表示，本計畫截至今年7月31日整體累計進度達33.94%，超前0.02%，土建工程自2017年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。