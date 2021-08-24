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雲林16年來入選第1艘旗鑑 虎尾康樂隊快樂首航
雲林縣虎尾鎮北溪，墾地，頂溪，安溪，興中等5個社區，聯合為雲林縣爭取到16年來第一艘聯合大旗艦計畫的子計畫「聯合康樂隊」，今天在墾地社區開第一堂「多元舞蹈」課，社區媽媽練起舞來格外振奮，她們說，能為雲林駛出第一艘旗艦，感到無比光榮，跳起舞來更有勁。
這次獲選入榜的虎尾旗鑑隊，是以北溪社區作為領航，以其社造的經驗，提出以音樂、舞蹈與藝術工作坊，帶動其他社區參與，5個社區跨里結盟，終能被選入衛部的大旗鑑計畫中，每年可獲補助推動社區各種活動，營造健康幸福社區。
虎尾鎮長丁學忠指出，旗鑑計畫就是從過去單一社區發展，擴大社區結合，打破里別限制，聯合分享社造經驗，結合成鑑隊航向幸福，如同母雞帶小雞，由一些社造成果較好的社區，分享推動社區的驗，帶動其他社區的發展，如此方可打造更寬廣的社區成果，讓更多人有幸福感。
丁學忠指出，推動社區活動、志工培訓過程中，往往因居民參與率低，導致計畫效果不彰，這次由社造經營不錯的北溪社區領航下，以音樂、舞蹈與藝術工作坊，帶動五個社區能贏得首航，殊屬難得，也期借由這次成功經驗，帶動更多社區結盟發展，營造幸福虎尾。
今天首航的第一堂課在墾地社區開課，這項聯合康樂隊，由不同社區每周辦理一次康樂志工課程，共聘講師，教導社區居民歌舞技能，打造跨社區聯合康樂隊。未來北溪社區主打太鼓；頂溪社區推動花舞，開花舞表演班；安溪社區透過樂器學習帶動音樂種子培養，興中社區則與虎科大休閒遊憩系學生配合，開了芳香療法課程；期待透過多元課程，促進更多居民參與。
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