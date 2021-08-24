「安心即時上工」計畫仍有大批職缺 就業中心鼓勵申辦

勞動部雲嘉南分署永康就業中心協助民眾申請「安心即時上工」計畫，維持家計；分署長劉邦棟表示，該計畫雲嘉南區仍有超過1千個職缺，歡迎有需求民眾線上申辦。

38歲曹淑梅育有3名子女，她說，因疫情影響，收入銳減，為維持家計申辦，目前在大內衛生所協助量測體溫與清潔工作，經濟壓力頓時緩解，「有工作感覺很棒！」

曹淑梅曾是電子廠作業員，5年前因照顧小孩而離開職場，後來與丈夫一起務農，不料受疫情影響，家計出問題；永康就業中心就服員黃淑華幫她申請，讓她順利進衛生所從事防疫清潔工作，表現也受衛生所肯定。

黃淑華說，離開職場一段時間，要重新進入需有適應期，剛好安心即時上工計畫可以曹淑梅讓先適應，也紓解燃眉之急；這段時間積極幫曹淑梅尋職，已幫她找到一家蘭園當培育員，讓她可以早上到衛生所上工，下午到蘭園兼差，順便熟悉蘭園作息，待年底計畫結束可以成為蘭園正職員工，無縫接軌到新職場，讓收入增加，生活更安定。

劉邦棟指出，為協助受疫情影響勞工紓解壓力，勞動部安心即時上工計畫提供在公部門短期計時工作。年滿15歲國民、獲准居留外陸籍配偶或永久居留並獲工作許可外國人，都可報名申請。

每人每小時160元工作津貼、每月最高80小時，最多月領1萬2800元，若工作內容具染疫風險，另有防疫津貼，每人每月最高加給2000元。