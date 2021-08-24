快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「安心即時上工」計畫仍有大批職缺 就業中心鼓勵申辦

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
永康就服員黃淑華(左)幫曹淑梅找到蘭園培育員工作，安心即時上工計畫結束就能直接到新職場。記者周宗禎／攝影
永康就服員黃淑華(左)幫曹淑梅找到蘭園培育員工作，安心即時上工計畫結束就能直接到新職場。記者周宗禎／攝影

勞動部雲嘉南分署永康就業中心協助民眾申請「安心即時上工」計畫，維持家計；分署長劉邦棟表示，該計畫雲嘉南區仍有超過1千個職缺，歡迎有需求民眾線上申辦。

38歲曹淑梅育有3名子女，她說，因疫情影響，收入銳減，為維持家計申辦，目前在大內衛生所協助量測體溫與清潔工作，經濟壓力頓時緩解，「有工作感覺很棒！」

曹淑梅曾是電子廠作業員，5年前因照顧小孩而離開職場，後來與丈夫一起務農，不料受疫情影響，家計出問題；永康就業中心就服員黃淑華幫她申請，讓她順利進衛生所從事防疫清潔工作，表現也受衛生所肯定。

黃淑華說，離開職場一段時間，要重新進入需有適應期，剛好安心即時上工計畫可以曹淑梅讓先適應，也紓解燃眉之急；這段時間積極幫曹淑梅尋職，已幫她找到一家蘭園當培育員，讓她可以早上到衛生所上工，下午到蘭園兼差，順便熟悉蘭園作息，待年底計畫結束可以成為蘭園正職員工，無縫接軌到新職場，讓收入增加，生活更安定。

劉邦棟指出，為協助受疫情影響勞工紓解壓力，勞動部安心即時上工計畫提供在公部門短期計時工作。年滿15歲國民、獲准居留外陸籍配偶或永久居留並獲工作許可外國人，都可報名申請。

每人每小時160元工作津貼、每月最高80小時，最多月領1萬2800元，若工作內容具染疫風險，另有防疫津貼，每人每月最高加給2000元。

劉邦棟說，雲嘉南地區安心即時上工計畫至今核定1萬3534個工作機會，已有1萬2474民眾上工，上工率超過9成2，仍有超過1千個職缺，歡迎有需求民眾以線上、電子郵件、傳真、郵寄或電洽就業中心預約送件等方式申辦。

曹淑梅申請安心即時上工，在大內衛生所從事防疫及清潔工作。記者周宗禎／攝影
曹淑梅申請安心即時上工，在大內衛生所從事防疫及清潔工作。記者周宗禎／攝影
曹淑梅申請安心即時上工，在大內衛生所從事防疫及清潔工作。記者周宗禎／攝影
曹淑梅申請安心即時上工，在大內衛生所從事防疫及清潔工作。記者周宗禎／攝影

衛生所 疫情

延伸閱讀

查非洲豬瘟可疑肉品 永康查1公斤肉鬆化驗

台南永康透天厝火警竄濃煙 幸人員全及時逃出

勞動部線上徵才明開跑 提供近3千職缺

退役軍官中年轉職 勞動部產訓班「銲接」人生下半場

相關新聞

南市府小內閣人事異動 農業局換人前副局長升任

台南市政府小內閣再傳人事異動，農業局長謝耀清調任市府技監，由市府研考會副主委李建裕升任，人事令明生效。

嘉市藝文場館取消預約制 各館容留人數上限公布

嘉義市的公有場館因先前工廠群聚染疫案，7月底宣布暫時關閉，直到本月10日才開放但要採預約制，市府今天宣布文化局所轄的各藝...

台南購物節抽獎今年沒房子 黃偉哲「會再想辦法」

國內疫情趨緩，台南市政府即日起舉辦台南購物節活動，由於去年的購物節登錄發票抽獎送房子的活動，但今年只有車子，市長黃偉哲今...

雲林大斗六文旦外銷首航 首批前進加拿大

遠近馳名的雲林大斗六地區文旦，今年未因疫情升溫及乾旱雨災等受到太大衝擊，今天順利在斗六市嘉東合作農場啟動2貨櫃48公噸的...

雲林16年來入選第1艘旗鑑 虎尾康樂隊快樂首航

雲林縣虎尾鎮北溪，墾地，頂溪，安溪，興中等5個社區，聯合為雲林縣爭取到16年來第一艘聯合大旗艦計畫的子計畫「聯合康樂隊」...

嘉義未來主要交通樞紐 高架化車站工程2026年完工

負責工程施作的交通部鐵道局表示，本計畫截至今年7月31日整體累計進度達33.94%，超前0.02%，土建工程自2017年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。