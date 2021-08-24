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BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

斗六文旦行銷加拿大 甜美好滋味征服國際

中央社 / 雲林縣24日電

今年因逢乾旱，文旦品質和產量較往年更佳，雲縣嘉東合作農場預計將斗六文旦行銷到加拿大等國家，農糧署長胡忠一今天表示，農民生產甜美滋味的文旦，政府協助行銷國際舞台。

嘉東合作農場去年銷售1櫃文旦到加拿大，深受當地消費者喜愛，貿易商今年加碼訂購5櫃文旦，預估最快30天後即可在超商購買。

農糧署及立委劉建國媒合嘉東合作農場與外銷業者合作出口，自今天起，陸續外銷加拿大、新加坡、港澳等地區，將國產文旦的甜美滋味行銷國際。

胡忠一和劉建國等人今天啟動封櫃儀式，並品嘗花式創意柚子調飲。

胡忠一致詞時說，台灣文旦汁多味美，品質優良，深受海內外華人喜愛，文旦外銷量逐年成長，今年度目標5500公噸，且為分散外銷市場，農糧署鼓勵業者積極外銷香港、加拿大等其他國家。

胡忠一表示，為拓展日本市場，農糧署在民國109年已輔導外銷業者試銷日本13公噸，今年度截至目前已下單50公噸以上，並在產期前邀集貿易商、農民和農業專家召開文旦輸日籌備會議，共同研訂「輸日文旦供貨及低溫檢疫作業流程」，以利文旦順利輸銷日本。

劉建國認為，外銷多賣一點，農產品價格能更高一點，相對有助於農民收益，期盼政府協助打通國際市場，讓農民有穩定的收入。

農糧署為帶動文旦產業發展，已研訂多元行銷、企業團購、柚香券行銷、加工等措施，輔導主要產區農民、農民團體、業者及銷售通路籌組文旦產業策略聯盟，強化文旦產業自主能力。

農糧署指出，今年文旦已採收上市，中秋佳節將屆，請消費者把握嚐鮮機會，選購文旦送禮自用兩相宜；挑選文旦時，以果形呈梨形，皮薄光滑、油胞細緻，果重400至600公克，有沉重感且底部寬闊者為最佳。

文旦 農民 農糧署

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