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拚經濟搶商機 嘉義市將普發現金2000元

中央社 / 嘉義市24日電
嘉義市長黃敏惠今天宣布配合中央五倍振興券，加碼普發2000元現金，國民黨及民進黨市議員表態會支持。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠今天宣布配合中央五倍振興券，加碼普發2000元現金，國民黨及民進黨市議員表態會支持。圖／嘉義市政府提供

行政院擬發振興五倍券促進內需消費，為了拚經濟、搶商機，嘉義市長黃敏惠今天在市務會議中宣布加碼普發現金新台幣2000元，嘉義市民開心這筆意外的財富。

黃敏惠表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，重創產業與民生經濟，對以服務業為主的嘉義市來說影響甚鉅。

黃敏惠說，市府呼應嘉義市議會於7月提案建請中央政府全面普發消費券每人1萬元及加碼建議，更希望達到刺激民生消費、提振買氣救產業的目標，搭配行政院發放振興五倍券，嘉義市再加碼普發每人現金2000元。

黃敏惠指出，嘉義市為雲嘉南觀光休閒消費中心，產業以服務業為大宗，連鎖企業相繼投入嘉義市消費市場，也是重要的觀察指標。

嘉義市府估計每人普發現金2000元所需經費約5.2億元，市府將會於下月中的臨時會提出追加預算案規劃，藉由府會協力合作加碼補助嘉義市民共度疫情難關。

黃敏惠認為，疫情艱困時刻，民間業者仍看好嘉義市大舉投資，嘉義市除了加碼普發現金，後續還會推動購物節等產業振興方案，促進在地經濟商業發展。

嘉義市民尤郁筑相當開心這筆意外的收入，以一家3口來講就有6000元，再搭配振興五倍券使用，現在開始要專注各店家的促銷方案，善加利用。

嘉義市府呼籲，民眾持續做好防疫工作，口罩戴好戴滿，堅持拱手不握手勤洗手的三手策略，讓大家安居樂業，回歸常軌。

嘉義 黃敏惠 疫情

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