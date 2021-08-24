嘉市加碼普發2000元現金 藍綠議員表態將支持

嘉義市長黃敏惠今宣布配合中央五倍振興券，加碼普發2000元現金，據指出，將於9月議會臨時會提出追加預算，相關發放辦法已由各局處研擬；多名市議員認為，預算的財源、發放方式講解清楚，應會獲得一致支持。

嘉市議長兼「嘉速前進無黨聯盟」成員莊豐安指出，臨時會當時就提案盼中央普發現金，市府做法是為市民、沒有排富，相當不錯，只要向議員說明清楚財源怎麼來、如何發放，議會應都會支持。

嘉市議會民進黨團總召蔡文旭表示，「樂觀其成」，發現金讓小額消費的人比較方便，且五倍振興券就是希望踴躍出來消費、活絡市場，政府到商家都加碼一點，家庭再出個幾千元，會讓市場活潑起來，對經濟復甦有幫助，建議這筆錢直接入戶頭或由里長按戶發放，市府只要把相關辦法講清楚，議會會支持。

嘉市議會國民黨團書記長張秀華說，嘉市大部分為服務業，整個疫情使不能出去消費，店家受影響大，嘉市「勤儉持家」財務狀況也允許，且市長善意回應議會提案，對於發2000元現金樂觀其成，算是刺激消費及振興經濟很好方式，議會同仁應會同意。

至於發放方式，張秀華建議減少群聚，以透過民政系統由里長、里幹事處理可能最快，也能考慮匯款方式。

嘉市議會上月臨時會，通過提案建請中央普發1萬元現金，市議員蔡榮豐曾說，應類似中央補助經費、地方編配合款概念，希望以3成金額，市府另發3000元；蔡榮豐今說，目前市府發2000元搭配中央五倍券，也可視4成「配合款」，肯定市長的做法，因原本也是他提議的，一定會支持並全力配合。

台灣基進黨嘉市黨部主委翁渙瑤則說，樂見市府提出利民政策，只是行政院才拍板免費領取五倍券，而非國民黨提議的普發現金，若只是因為意識形態而提出普發現金，只是意識型態之爭，市府應該著重在協助在地店家振興，採取普發後是否有相關的振興配套措施，也是市府需要完整規畫的。

不過，副議長蘇澤峰說，原本是建請中央發1萬元，不是市府自編預算，現要普發現金的美意非常好，大部分議員同事看法是支持，但一般建設有預算才發包，若此次追加預算受阻礙要加罪於誰？也不太清楚2000元怎計算，應可等議會通過預算再發布消息。