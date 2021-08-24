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台南市下營文旦今天出貨 農會辦下營「A贏」文旦行銷會

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南下營文旦今天出貨，農會辦下營「A贏」文旦行銷會。記者周宗禎／攝影
台南下營文旦今天出貨，農會辦下營「A贏」文旦行銷會。記者周宗禎／攝影

台南市下營文旦今天出貨，農會舉辦下營文旦行銷會，強調雖然台南麻豆的文旦最有名，但是下營與麻豆相鄰、土質氣候一樣，這邊的果農用心種植，近年參加各地文旦評鑒比賽、成績甚至由於麻豆，可見品質優異，值得各地的消費者來嘗試。

下營農會今年預計向農民收購文旦7.5萬台斤，目前訂單已有兩千箱、2萬多斤，現在下單的多老客戶、其他農會，企業客戶較少。

農會總幹事陳乃源說，下營文旦特等一斤100元、一箱10斤900元，一般等級一箱680元。向柚農收購的優質文旦一星期前開始採收，今天開始出貨；下營柚農在農會輔導協助下，文旦品質優良穩定，曾連兩年獲全市評比「冠軍文旦王」，值得消費者信賴，保證口感一流。

下營區文旦種植面積超過100公頃，集中西連、中營等里；下營農會為穩定產銷，每年都向農民收購，收購前都派員到柚園檢測，確定品質良好符合規章後，向農民整園收購。

為確保採收品質，農會雇用專業人力採收運送，確保不受到不當碰撞，收完運回農會後，經選果機篩選，做好分級包裝，果粒超過17兩太大的不適合裝箱，會退還農民，去年共收購6萬斤。

陳乃源指出，農會多年來向農民收購文旦，積極行銷，都能完售，因品質好，建立口碑，老客戶多，今天出貨前已接到兩千箱訂單，每箱10台斤計算已賣出兩萬台斤，訂單還陸續進來，對今年文旦完售，深具信心。今年文旦還有小包裝販售，消費者可上網或者打電話向農會購買。

今天的行銷會市議員尤榮智、吳通龍及下營區長李宗翰、農糧署南區分署等單位代表到場站台。李宗翰表示，文旦是下營主要農特產，農會用心輔導農民栽培管理，品質優良，值得消費者信賴。

台南下營文旦今天出貨，農會辦下營「A贏」文旦行銷會。記者周宗禎／攝影
台南下營文旦今天出貨，農會辦下營「A贏」文旦行銷會。記者周宗禎／攝影
台南下營文旦今天出貨，農會辦下營「A贏」文旦行銷會。記者周宗禎／攝影
台南下營文旦今天出貨，農會辦下營「A贏」文旦行銷會。記者周宗禎／攝影

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