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台南祖父母節這麼慶祝 懷舊古物小豬上秤

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家庭教育中心慶祝祖父母節，推出「懷舊古物小豬上秤」DIY課程。圖／南市教育局提供
台南市家庭教育中心慶祝祖父母節，推出「懷舊古物小豬上秤」DIY課程。圖／南市教育局提供

每年8月第4個星期天是「祖父母節」，台南市家庭教育中心鼓勵孫子女暑假期間，回祖父母家共處學習。昨推出「祖孫同樂鬥陣來𨑨迌 」線上系列活動，首日100組名額已秒殺，下一梯次要等到31日，到時報名動作要快。

台南市長黃偉哲表示，國內進入高齡少子化社會，家庭成員間連結與支持更顯重要，祖父母是家中穩定的支持力量，也是帶給兒孫人生智慧與經驗的典範，希望透過祖孫互動溫馨短片宣傳及線上「懷舊古物小豬上秤」DIY課程，讓民眾善用數位科技增進祖孫情感交流。

台南市家庭教育中心推出的「祖孫同樂鬥陣來𨑨迌 」影片，內容呈現祖父母年代充滿童趣故事的溫馨互動情節，民眾只要至Youtube輸入「祖孫同樂鬥陣來??? 」即可上網觀看。另於8月31日辦理第2梯次「懷舊古物小豬上秤」DIY課程，將以前古物變成祖孫共樂積木組合材料包，共同操作體驗。

家庭教育中心主任張冰嫈主任表示，希望透過DIY課程，讓走過共同時光的阿公阿嬤，回憶過往的生命點滴；孫輩也藉由老物件感受早期辛勤的務農生活，以感恩的心珍惜現在得來不易的生活，也向辛勞的祖父母說謝謝。

活動結束後有抽獎，詳情請上台南市家庭教育中心網站或FB粉絲團查詢。

台南市家庭教育中心FB影片連結

台南市家庭教育中心慶祝祖父母節，推出「懷舊古物小豬上秤」DIY課程。圖／南市教育局提供
台南市家庭教育中心慶祝祖父母節，推出「懷舊古物小豬上秤」DIY課程。圖／南市教育局提供

DIY 小豬

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