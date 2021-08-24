再造歷史現場 台南清代道署遺構111年重整展示

台南市中西區永福國小老舊校舍重建時，發現清領時期「台灣兵備道」道署遺構，台南市政府預定明年進行文物與遺構、學校歷史展示，再造歷史現場及活化文化資產保存。

台南市文化資產管理處今天指出，永福國小老舊校舍重建時發現疑似清代遺構，經現場勘查及文獻比對，確認是清代「台灣兵備道」道署遺構。

文獻記載，此地於日治時期依序作為「台南民政支部」、「台南廳舍」、「總督府商業專門學校」、「台南市役所」等機關；第二次世界大戰後，永福國小遷至此地，幾經興修，始成今貌，之後被指定為直轄市定古蹟「清代道署遺構」。

對照公視熱映的「斯卡羅」大河劇，文資處人員表示，「斯卡羅」背景設定在1867年清領時期台灣，第2集描述當時美國駐中國廈門領事李仙得（Charles W.Le Gendre）為羅妹號（Rover）失事船員搜救一事，親赴台灣道署拜訪時任道台吳大廷和總兵劉明燈，如果場景屬實，真實發生地就在今天永福國小現址。

文資處人員說，清代道署是當時台灣最高權力官衙之一，也是台南400年歷史發展過程中的重要見證，市府已將清代道署展示工程與教育推廣納入「台南400年─文化資產場域再現計畫」，總經費新台幣1628萬元，預定明年初永福國小校舍重建工程完工後，再進行文物與遺構、學校歷史的展示。

文資處和永福國小已多次協調，變更校舍工程設計，以保存遺構，且規劃2處遺構展示區與文物展示室，成為歷史遺構與校舍空間共構的示範場域。這處場域將藉由出土遺構及清代、日治時期的文物，例如一葉知秋瓷器及美軍大轟炸燒熔的鬧鐘等，呈現此處過往300多年來的歷史軌跡。