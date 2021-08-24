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入夏連續大雨台南海岸變色 社會勞動人淨灘又淨心

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市海岸今年入夏以來大雨不斷，海岸廢棄物多，社會勞動人淨灘又淨心。記者鄭惠仁／翻攝
台南市海岸今年入夏以來大雨不斷，海岸廢棄物多，社會勞動人淨灘又淨心。記者鄭惠仁／翻攝

入夏以來豪大雨不斷，台南海灘廢棄物增多，清潔人力需求大，台南地檢署「社會勞動代替入監服刑」人力參與環境維護，紓緩清潔隊人力負擔，6月起已有40名社會勞動人加入海岸清理行列，累計今年已有143人投入環保，除藉由公益服務省思己過，也透過勞動回饋社會。

台南市環保局今天表示，6月以來接連下雨，沿海地區布滿蚵架及廢棄物，社會勞動人截至8月16日共計40人協助淨灘，清理1.2公噸廢棄物；另環保局及國產署也自6月7日起開始動員清理黃金海岸及觀夕平台，已出動325人次、機具81輛次，共清理325公噸廢棄物。

參與淨灘的社會勞動人說，過去未曾參加淨灘活動，參加後才發現海岸有許多平常沒有注意的廢棄物，如牙刷、菸蒂、針頭甚至還有對岸飄過來的寶特瓶等，也體會到清潔人員的辛勞，提醒自己以後外出不能亂丟垃圾。

環保局針對地檢署社會勞動人力提供多元方案，從街道打掃、登革熱病媒蚊防治、社區街道溝渠清淤、回收場資源回收分類及海岸淨灘等環境維護工作等，一方面分擔清潔工作，也彰顯易服社會勞動效益，政府、社會及社會勞動人皆受益。

台南市環保局自2011年起與與台南地檢署合作，已有2千多名社會勞動人參與環境維護，累計108萬小時服務時數局長謝世傑表示，社會勞動是以提供無酬的勞動服務，作為6個月以下有期徒刑、拘役或罰金易服勞役期間1年以下的替代措施，聲請易服社會勞動獲准許者稱為「社會勞動人」。

廢棄物 淨灘

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