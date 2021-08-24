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台南新市農會今推出毛豆新產品、應景禮盒搶攻秋節市場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南新市農會今推出毛豆新產品。記者周宗禎／攝影
台南新市農會今推出毛豆新產品。記者周宗禎／攝影

中秋將屆，台南市新市區農會今天推出「青春豆」禮盒、毛豆系列新產品，搶攻秋節禮盒市場；新市農會總幹事李美嬅表示，青春豆禮盒是全新產品，內含毛豆果及毛豆香酥兩種口味，當零食配飲品，「吃起來絕對爽口，值得消費者嘗鮮」。

李美嬅說，新市農會推廣毛豆這在地農特產10多年，不少農民與農會員工都奉獻青春歲月在毛豆種植與行銷推廣，特別推出「青春豆」禮盒，讓大家能感受毛豆隱含的青春活力，也推出一本「毛啟豆誌」，訴說新市毛豆的奮鬥故事，幫助大家更深入認識體驗新市毛豆。

新市農會搶攻中秋市場，推出「青春豆」禮盒、毛豆拌麵、茶豆香酥、毛豆香腸及「芋見－豆豆豬」等禮盒，其中「青春豆」是新產品，青春豆採用低溫萃取，保留毛豆營養，青翠不上火，提供健康飲食的好風味，青春痘有原味及五香兩種口味，「是配茶聊天好選擇」。

李美嬅指出，農會為推廣行銷毛豆，對毛豆加工投入不少心力，原本契作毛豆有春、秋兩季，但去年開始受疫情影響，毛豆銷售也受衝擊，因此今年只契作春作毛豆，雖然秋作毛豆沒種，但還是舉辦毛豆節產業文化活動來行銷毛豆，也希望大家支持營養健康好口味的毛豆產品，「秋節送禮，買新市毛豆系列產品就對了」。

台南新市農會今推出毛豆新產品、應景禮盒搶攻秋節市場。記者周宗禎／攝影
台南新市農會今推出毛豆新產品、應景禮盒搶攻秋節市場。記者周宗禎／攝影
台南新市農會今推出毛豆新產品、應景禮盒搶攻秋節市場。記者周宗禎／攝影
台南新市農會今推出毛豆新產品、應景禮盒搶攻秋節市場。記者周宗禎／攝影
台南新市農會今年毛豆產量減少。記者周宗禎／攝影
台南新市農會今年毛豆產量減少。記者周宗禎／攝影
台南新市農會今推出毛豆新產品、應景禮盒搶攻秋節市場。記者周宗禎／攝影
台南新市農會今推出毛豆新產品、應景禮盒搶攻秋節市場。記者周宗禎／攝影
台南新市農會今年毛豆產量減少。記者周宗禎／攝影
台南新市農會今年毛豆產量減少。記者周宗禎／攝影
台南新市農會今推出毛豆新產品、應景禮盒搶攻秋節市場。記者周宗禎／攝影
台南新市農會今推出毛豆新產品、應景禮盒搶攻秋節市場。記者周宗禎／攝影

農會 中秋 疫情

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